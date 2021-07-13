Умер бывший муж Аллы Пугачевой

Кинорежиссер неделю назад был госпитализирован с коронавирусом

Александр Стефанович и Алла Пугачева / коллаж "Сегодня"

В Москве умер 76-летний кинорежиссер Александр Стефанович, бывший муж российской певицы Аллы Пугачевой, который неделю назад попал в больницу с коронавирусом.

Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

"Последнее время он лежал в реанимации в больнице имени Бахрушиных с обширным поражением легких из-за ковида", – говорится в сообщении.

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Стефанович – второй супруг Аллы Пугачевой, они поженились в 1977 году, их брак продлился 3 года.

В то же время сам режиссер ранее опровергал информацию о том, что он болен коронавирусом. В разговоре с журналистом российского РБК 5 июля он сообщил, что у него острое респираторное заболевание (ОРЗ).