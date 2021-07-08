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В США умер актер и режиссер Роберт Дауни

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор
8 июля, 00:48
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Прах режиссера будет развеян семьей на Рокавей-Бич возле паба Gildea, где он "растратил свою молодость"
Роберт Дауни с сыном Робертом Дауни-младшим / коллаж "Сегодня"
Роберт Дауни с сыном Робертом Дауни-младшим / коллаж "Сегодня"

В Соединенных Штатах на 86-м году жизни умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший, отец голливудского актера Роберта Дауни-младшего.

Об этом со ссылкой на его жену Розмари Роджерс и сына, сообщила Daily News.

Дауни-старший последние пять лет боролся с болезнью Паркинсона, он умер у себя дома в окружении семьи.

Смерть отца уже прокомментировал Роберт Дауни-младший, заявив, что будет скучать по нему всегда.

"Прошлой ночью папа мирно скончался во сне после многих лет страданий от болезни Паркинсона. Он был настоящим независимым режиссером и все время оставался удивительно оптимистичным", – написал сын в Instagram.

Он также выразил соболезнования своей мачехе Розмари Роджерс, назвав ее "святой".

"По подсчетам моей мачехи, они были счастливы в браке чуть более 2000 лет. Розмари Роджерс-Дауни, ты святая, и наши мысли и молитвы с тобой", – написал актер.

Прах Дауни-старшего будет развеян семьей на Рокавей-Бич возле паба Gildea, где, как часто повторял актер, он растратил свою молодость.

Чем известен Роберт Дауни-старший

Роберт Дауни родился 24 июня 1935 года в США. Известность пришла к нему как к режиссеру после комедии "Патни Своп", высмеивавшей рекламную индустрию Нью-Йорка, которая вышла на экраны в 1969 году. В 2016 году эту ленту даже включили в Национальный реестр Библиотеки конгресса.

В 1970 году режиссер снял фильм "Загон", где состоялся дебют в кино его сына Роберта Дауни-младшего.

Помимо режиссуры Дауни-старший снимался как актер – среди самых известных фильмов с его участием – "Ночи в стиле буги" и "Магнолия".

Напомним, 5 июля стало известно, что на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции скончался российский актер и оскароносный режиссер Владимир Меньшов.

Мы также писали, что 16 июня в Мумбаи умер индийский актер Чандрашекхар Вайдья, наиболее известный на постсоветском пространстве по роли в фильме "Танцор диско", вышедшем в 1982 году.

Юлия Безпечная
Юлия Безпечная Ночной редактор

Пока вы спите, я готовлю для вас новости, с которых вы начинаете свой день. Окончила Издательско-полиграфический факультет НТУУ "КПИ". В СМИ с 2003 года. Работала в "Укринформе", "Українськіх новинах" и "РБК-Украина", на портале "Телекритика". В команде Segodnya.ua – с августа 2020-го.

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