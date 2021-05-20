Украинские звезды прошлись по подиуму в раритетных вышиванках: как прошел ВышиванкаDAY-2021

Как прошел ВышиванкаDAY-2021 / Фото: скриншот

Сегодня Всемирный день вышиванки! И новостная группа Украина уже третий год подряд устраивает невероятный праздник ВышиванкаDAY-2021. В этом году для показа выбрали лучшую смотровую площадку столицы. Красной дорожкой шагали известные украинцы, звезды шоу-бизнеса и спорта. Не помешали даже холодный ветер и дождь. Какие вышиванки и с какой историей надели селебритиз – далее в материале.

Видео: Сегодня

Среди знаменитостей на подиуме была и народная артистка Украины, певица Екатерина Бужинская. Она пришла в необычной буковинской вышиванке, которую шили специально к празднику. Всего же у Бужинской в гардеробе до 10 вышиванок.

Актриса Наталья Денисенко надела вышиванку, которую сшила ее бабушка, а вышивала мама, когда ей было 17 лет.

Особая вышиванка с историей и у ведущей Юлии Галушка. Ткала ее и украшала прабабушка.

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"Ее вышивала моя прабабушка Оленка. Это произошло минимум 100 лет назад. Я вышиванки ношу и в повседневной жизни, но эту не ношу – берегу", – рассказала ведущая.

Заслуженная артистка Украины, певица Ярослава Руденко также прошлась по подиуму в особенной для себя вышиванке. Она досталась ей в наследство от прабабушки, которая прожила 102 года на Полтавщине.

Украинская вышитая рубашка – это особый символ украинства. Она устраняет границы, объединяет и вдохновляет.

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