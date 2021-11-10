Мэй Маск в виртуальной одежде снялась для Vogue. Фото сделали украинцы

Мэй Маск - самые яркие образы / Фото: instagram.com/mayemusk
На днях мама Илона Маска прилетела в Киев, чтобы выступить с вдохновляющей речью и рассказать о своих секретах успеха. 73-летняя Мэй Маск также презентовала собственную книгу "Женщина, у которой есть план". Для события бизнес-леди выбрала несколько образов от украинских дизайнеров.
Сегодня же Мэй продолжает впечатлять. Звезда опубликовала в своем Instagram фото обложки ноябрьского номера чехословацкого Vogue. Как оказалось, Мэй стала героиней номера.
Интересно, что над съемкой работал дуэт модных фотографов Synchrodogs из Ивано-Франковска. Проект был создан для приложения Vogue Leaders.
На обложке Мэй Маск позирует в диджитал-платье стартапа Dress-X, основанного украинками Дарьей Шаповаловой и Натальей Моденовой в Лос-Анджелесе.
Сильный лидер, ролевая модель и прекрасная женщина,
— прокомментировали Таня и Роман из Synchrodogs в своих соцсетях.
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