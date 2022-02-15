Украинская художница создала иллюстрации о панике и страхе войны для Нью-Йоркского музея современного искусства

Украинка создала иллюстрации для музея MOMA в Нью-Йорке / Фото: moma.org

Ранее мы рассказывали о мужчине, продавшем NFT-гифку за 6,9 млн грн. Теперь покажем вам пронзительные до мурашек работы украинской художницы, которая излила реалии страны в иллюстрациях для нью-йоркского музея Museum of Modern Art (MOMA).

Анна Сарвира создала картины о панике и страхе в Украине. Чреда ее произведений пропитана болью и переживаниями о возможной полномасштабной войне с Россией.

Реклама

Украинка создала иллюстрации для музея MOMA в Нью-Йорке / Фото: moma.org

Также работы художницы дополнены саморефлексирующими надписями:

"Нужно ли мне бороться?", "Успею ли я добраться до бомбоубежища?", "Я стараюсь прислушиваться к тому, что говорят окружающие меня люди. Может быть, у них есть план?", "Во всех книгах, что я читала, люди выживали во время войны, потому что были везучими. Я надеюсь, что я везучая. Надеюсь, мы все такие".

Реклама

Украинка создала иллюстрации для музея MOMA в Нью-Йорке / Фото: moma.org

Анна рассказала, что хотела показать в своих работах ежедневные реалии украинцев:

Может быть, из-за разговоров люди говорят о наборах для выживания, бомбах и российских войсках. А может быть, из-за выражения лиц — в глазах людей видна тревога. А может быть, потому что за последние несколько месяцев на улицах стало меньше людей, а на дорогах — машин.

— рассказала иллюстратор в комментарии для MOMA.

Реклама

Украинка создала иллюстрации для музея MOMA в Нью-Йорке / Фото: moma.org

Для справки: В 2017 году Анна Сарвира вошла в список 100 самых лучших художников-иллюстраторов в мире. Ее работы выставлялись на многих заграничных экспозициях. В Международном конкурсе среди иллюстраторов COW художница заняла первое место. Также ее иллюстрации появлялись в книгах украинской писательницы Галины Вдовиченко и поэтессы Татьяны Щербаченко.

Украинка создала иллюстрации для музея MOMA в Нью-Йорке / Фото: moma.org

Украинка создала иллюстрации для музея MOMA в Нью-Йорке / Фото: moma.org

Украинка создала иллюстрации для музея MOMA в Нью-Йорке / Фото: moma.org

Украинка создала иллюстрации для музея MOMA в Нью-Йорке / Фото: moma.org

Украинка создала иллюстрации для музея MOMA в Нью-Йорке / Фото: moma.org

Также вам будет интересна история создания жвачки Love is – как реальная история любви стала бизнесом.

Не пропустите: как 1000 работ Уорхола продавали по 250 долларов. Но только одна из них – оригинал