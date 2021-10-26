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1000 работ Уорхола продают по 250 долларов. Но только одна из них – оригинал

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
26 октября, 17:34
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Авторы проекта признались, что сами не знают, какая из работ настоящая и они сомневаются, что специалисты смогут отличить оригинал от подделки
Рисунок Энди Уорхола под названием "Феи" оценивают в 20 тысяч долларов
Рисунок Энди Уорхола под названием "Феи" оценивают в 20 тысяч долларов / Фото: Коллаж: Сегодня

Американская группа креативщиков MSCHF, которые специализируются на создании разного спектра произведений искусства, от плагинов для браузеров до кроссовок, придумала новый способ заработать.

Ребята выставили на аукцион 1000 копий рисунка Энди Уорхола под названием "Феи", созданного им в 1954 году. Каждая копия продается по 250 долларов.

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Интересно, что среди работ есть и оригинал, стоимость которого оценивают в 20 тысяч долларов. Креативщики признаются, что сами не знают, какая из них является настоящей и принадлежит руке Уорхола.

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Для создания копий художники использовали роботизированную руку. Аппарат воспроизвел рисунок Уорхола на 999 листах бумаги. Затем в MSCHF состарили материал под действием света, влаги и тепла.

Каждый рисунок назвали "Вероятно, настоящая версия "Фэй" Энди Уорхола".

Процесс создания новой картины "Феи" Уорхола
Процесс создания новой картины "Феи" Уорхола / Фото: CNN

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Суть проекта в том, чтобы высмеять зацикленность поклонников современного искусства. Также авторы решили подчеркнуть, что сам художник получают ощутимую финансовую выгоду в том случае, если будут проданы копии его работ.

Воспроизвести работы Уорхола ребята и MSCHF решили потому, что он сам являлся сторонником массового производства искусства, как и потребительских товаров.

Конечно, опытный специалист сможет распознать оригинал.

Креативный директор MSCHF Лукас Бентел отметил, что таким образом владельцами нового произведения будут все люди, купившие его, одновременно.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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