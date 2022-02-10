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Скачал картинку из Интернета и наложил на нее фильтры: художник продал NFT-гифку за 6, 9 млн. грн – чертов гений

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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10 февраля, 17:31
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Шедевр под названием 64 Gallon Toter был загружен еще пару лет назад, но SuperRare его удалили за нарушения авторских прав другой компании
Художник продал NFT-гифку за 6, 9 млн. грн
Художник продал NFT-гифку за 6, 9 млн. грн / Фото: Инстаграм

Самые дорогие кроссовки Dior на каблуке за 41 тыс. грн нервно стоят в сторонке, когда речь идет об американском фотографе Robness, который продал NFT-гифку мусорного бака за 250 тысяч долларов (6, 9 млн. грн). Мужчина создал изображение пару лет назад, скачав картинку в Интернете и наложив на нее пару эффектов, рассказало издание Mashable.

Произведение искусства под названием 64 Gallon Toter было загружено еще пару лет назад, но потом его удалили с платформы SuperRare за нарушение авторских прав другой компании. А через 2 года NFT-гифку восстановили. SuperRare прислали художнику электронное письмо, в котором рассказали, что вначале не рассматривали его работу как искусство. Затем, когда как NFT стали популярными, изменилось и отношение к произведению автора.

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Позже NFT-гифка мусорного бака стала мемом и продолжает мотивировать юзеров создавать тысячи ее копий. Поэтому повысился и интерес к оригиналу.

Мне позвонил коллекционер, который хотел узнать больше об истории создания гифки. Мы говорили примерно 30-45 минут, я ему все рассказал, и большую часть времени он смеялся. После этого коллекционер захотел купить NFT, я назвал цену — и все.

— рассказал автор гифки.

Гифку оценили в 250 тыс. дол (почти 7 млн. грн), а ее продажа NFT существенно повлияла на жизнь автора. Когда-то он жил в автомобиле и перебивался случайными заработками. А сейчас Robness опубликовал на платформе SuperRare более 144 лотов, 113 из которых уже проданы.

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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