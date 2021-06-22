Творожные маффины – ароматный вариант для завтрака за 30 минут

Творожные маффины / Фото: instagram.com/by_minasha/
Сложно спорить с тем, что большинство из нас к завтраку предпочитают что-то творожное. Это могут быть запеканки, ленивые вареники и нежное творожное суфле. Но вот маффины все же наряднее и не менее универсальные. К ним можно добавить сухофрукты, орехи или свежие ягоды. Рецепт творожных маффинов найдете ниже. А в нашем календаре лайфхаков лета обязательно найдете самые интересные идеи для полезного отдыха.
Как приготовить творожные маффины
Ингредиенты
- творог – 300 г;
- сметана – 180 г;
- яйца – 3 шт.;
- сахар – 70 г;
- манная крупа – 80 г;
- изюм – 50 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- ваниль – по вкусу.
Способ приготовления
- Пробить творог со сметаной блендером, добавить яйца, сахар, манку, ванилин с разрыхлителем, изюм.
- Все перемешать.
- Разложить по формочкам и выпекать 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
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