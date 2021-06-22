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Творожные маффины – ароматный вариант для завтрака за 30 минут

23 июня, 07:20

Ирина Маслова

Получаются они немного нежнее запеканки за счет присутствия в рецептуре сметаны. По желанию в маффины можно добавить изюм или любимые сезонные ягоды. На их приготовление вам понадобится чуть больше получаса

Творожные маффины / Фото: instagram.com/by_minasha/

Сложно спорить с тем, что большинство из нас к завтраку предпочитают что-то творожное. Это могут быть запеканки, ленивые вареники и нежное творожное суфле. Но вот маффины все же наряднее и не менее универсальные. К ним можно добавить сухофрукты, орехи или свежие ягоды. Рецепт творожных маффинов найдете ниже. А в нашем календаре лайфхаков лета обязательно найдете самые интересные идеи для полезного отдыха.

Как приготовить творожные маффины

Ингредиенты

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Способ приготовления

  1. Пробить творог со сметаной блендером, добавить яйца, сахар, манку, ванилин с разрыхлителем, изюм.
  2. Все перемешать.
  3. Разложить по формочкам и выпекать 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

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Источник: instagram.com/by_minasha/

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