Она может быть шоколадной, со вкусом лимона или с малиной и фисташками

Наверное, это самое красивое, что стоит на пасхальном столе – творожная пасха, которая не требует выпечки. Главные ингредиенты – качественный творог, все остальное – на ваш вкус. В этой подборке рецепты творожной пасхи с маком и лимоном, с фисташками и малиной, а также с шоколадом. И да, если вы запланировали печь традиционный кулич, то не поленитесь и приготовьте одну из ниже представленных. Вы точно не пожалеете.

Творожная пасха "Три шоколада"

Фото: instagram.com/alisa_polevskaya/

Ингредиенты

Творог – 500 г

Жирные (33%) сливки – 150 мл

Сахарная пудра – 80 г

Ванильный экстракт (паста) – 1 ч. л.

Сливочное масло – 100 г

Белый шоколад – 50 г

Молочный шоколад – 50 г

Темный шоколад – 50 г

Способ приготовления

Измельчить погружным блендером творог. Добавить сливки, сахарную пудру и ванильный экстракт (паста), взбить в блендере. Растопить каждый вид шоколад с 35 г сливочного масла. Творожную массу поделить на 3 равные части и смешать каждую часть с шоколадом, должно получиться 3 творожно-шоколадные массы. Подготовить пасочницу, поставить ее в глубокую кастрюлю вверх дном так, чтобы нижняя часть ее не соприкасалась с дном посуды. Марлю сложить в 2 слоя, смочить, отжать, стряхнуть и выстелить пасочницу так, чтобы края марли со всех сторон свисали из пасочницы. Выложить массу с белым шоколадом, далее с молочным и последний слой с темным шоколадом, каждый слой выравнивать, чтобы переходы получились аккуратные. К центру свернуть края марли, сверху на пасху поставить тарелку (диаметр совпадает с пасочницей или чуть больше), на тарелку – груз, убрать в холодильник минимум на 12 часов. Достать пасху, убрать тарелку с грузом, развернуть края марли, установить сверху сервировочное блюдо вверх дном, перевернуть, снять пасочницу и марлю. Украсить.

Творожная пасха с малиной и фисташками

Фото: instagram.com/kladovaya_konditera_eisk_/

Ингредиенты

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Творог – 500 г

Фисташковая паста, малиновое пюре – по 60 г

Сливочное масло – 100 г

Сахар – 100 г

Белый шоколад – 20 г

Сливки 33% – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Способ приготовления

В кастрюле с толстым дном соединить сахар, сливки и яйцо. Довести до кипения на медленном огне, помешивая до загустения. Пасту фисташки немного нагреть и добавить 10 г шоколада, хорошо перемешать. Затем так же поступить с малиновым пюре. В творожную массу добавить масло комнатной температуры и пробить блендером. В массу ввести охлажденную заварную смесь и перемешать. Массу разделить на 3 равные части. В первую часть добавить ягодную массу, во вторую фисташковую, а в третью ничего не добавлять. Форму застелить марлей в 2 слоя и установить в миску, в которую будет стекать лишняя жидкость. Выложить слоями получившиеся творожные массы, сверху положить груз. Убрать в холодильник минимум на 10 часов.

Маково-лимонная творожная пасха

Фото: instagram.com/foodholic_nsk/

Ингредиенты

Творог – 550 г

Сливочное масло – 90 г

Сметана – 90 г

Сахарная пудра – 90 г

Мак – 60 г

Изюм – 30-40 г

Сахар – 1 ст. л.

Цедра 1 лимона

Ванильный сахар – 15 г

Куркума – 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Залить мак кипятком и оставить на полчаса, в это время творог пропустить через сито до однородной консистенции. Изюм промыть и просушить бумажным полотенцем. В творог ввести сметану, сахарную пудру, размягченное сливочное масло, ванильный сахар. Хорошо перемешать. С мака слить воду и размять его с сахаром. Творожную массу разделить на две части или в соотношении 40/60. В одну половину добавить мак и изюм, во вторую – куркуму и цедру лимона. Пасочницу поставить вверх дном на блюдо и застелить влажной марлей в два-три слоя. По краям распределить лимонную массу, в середине – маковую с изюмом. Накрыть грузом и оставить на сутки в холодильнике. Убрать груз, перевернуть пасху, украсить по желанию.

Здесь найдете 3 рецепта запеченной творожной пасхи.