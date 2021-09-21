Турецкий отдых: 5 курортов для октябрьского отпуска с all inclusive

Турецкий отдых: 5 курортов для октябрьской отпуска с all inclusive / Фото: booking.com

О ТОП-5 турецких курортах для отдыха нам поведала тревел-эксперт Анна Кришталь. Мы ее расспросили о самых бюджетных гостиницах в октябре не только 3* и 4*, но и 5*. А также об особенностях курортов, которые мотивируют ехать путешественников со всего мира.

Анна Кришталь – тревел-эксперт / Фото: пресс-служба

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Выбирайте Кемер, если любите горы

Курорт оценят любители горной местности, ибо Кемер окружают горы и хвойные леса. А еще здесь галька вместо песка, поэтому вода прозрачная. И береговая линия моря более 60 км. Чем не райское наслаждение? Если сравнить Кемер с Аланией, то здесь прохладнее из-за гористого ландшафта.

Выбирайте Кемер, если любите горы / Фото: Unsplash

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Ориентировочная погода в октябре: температура воздуха днем – 26,6 ℃, а ночью 16,1 ℃ и моря – 25,6 ℃.

Прайс тура на неделю с all inclusive и перелетом на двоих стартует от:

В 3 * отеле Ares City – 12300 гривен.

– 12300 гривен. В 4 * отеле Ares Dream – 12900 гривен.

– 12900 гривен. В 5 * отеле Palmet Beach Resort Hotel – 17600 гривен.

Выбирайте Мармарис, если вы ценитель прогулок

Купаться в октябре лучше не в Мармарисе, а в Кемере. Ведь температура Эгейского моря некомфортная для релакса. Для чего тогда ехать, спросите вы? Туристы, которые выбирают курорт в указанный период, радуются отсутствию путешественников и развлекаются на экскурсиях и прогулках. И в октябре его ценят за спокойную атмосферу. Если хотите отвлечься от толпы туристов и насладиться инстаграмным курортом, то вам в Мармарис.

Октябрьский отдых в Мармарисе / Фото: Pexels

Ориентировочная погода в октябре: температура воздуха днем – 24,9 ℃, а ночью 17,1 ℃ и моря – 24 ℃.

Прайс тура на неделю с all inclusive и перелетом на двоих стартует от:

В 3 * отеле Pineta Club – 14800 гривен.

– 14800 гривен. В 4 * отеле Pineta Park Deluxe – 15900 гривен.

– 15900 гривен. В 5 * отеле Ideal Premium – 21400 гривен.

Езжайте в Белек, если вы за "эко" и любите гольф

Как насчет курорта, который называют премиальным из-за большого количества 5* отелей? А еще здесь любят и практикуют гольф! Согласитесь, нетипичное развлечение для отдыха в Турции. Но на этом преимущества не заканчиваются. Белек находится в 30 минутах езды от аэропорта Анталии, поэтому в отель удобно добираться.

Туристы любят местность за песчаные пляжи и пологий вход в море, и большинство посетителей – это семьи с детьми. И люди, которые выбрали эко-лайфстайл, ибо местная природа поражает. Ведь курорт окружают кедровые, сосновые и эвкалиптовые леса.

Октябрьский отдых в Белеке / Фото: booking.com

Ориентировочная погода в октябре: температура воздуха днем – 26,2 ℃, а ночью 19,2 ℃ и моря – 25,6 ℃.

Прайс тура на неделю с all inclusive и перелетом на двоих стартует от:

В 3 * отеле Dionisus Hotel – 12900 гривен.

– 12900 гривен. В 4 * отеле Diamonds Belek Hotel – 13200 гривен.

– 13200 гривен. В 5 * отеле Throne Seagate Belek Hotel – 18800 гривен.

Выбирайте Сиде, если вы любите пляжный отдых

Туристы выбирают курорт Сиде на Анатолийском побережье, ведь здесь комфортная погода для пляжного отдыха до начала ноября. А еще там отсутствует галька у моря, но есть песок. В воздухе путешественники чувствуют запах хвои и сосен в сочетании с морским бризом. И в то же время наслаждаются туристическими местами, которые основанные греческими поселениями.

Октябрьский отдых в Сиде / Фото: booking.com

Ориентировочная погода в октябре: температура воздуха днем – 25,8 ℃, а ночью 18,8 ℃ и моря – 25,6 ℃.

Прайс тура на неделю с all inclusive и перелетом на двоих стартует от:

В 3 * отеле Nergos Side – 12900 гривен.

– 12900 гривен. В 4 * отеле Side Suite Hotel – 14400 гривен.

– 14400 гривен. В 5 * отеле Ramada Resort Side – 16800 гривен.

Езжайте в Аланию, если хотите сэкономить

В Алании большое количество отелей, поэтому найдете вариант на любой вкус и кошелек. Туристы, которые любят релакс под солнцем Турции, знают, что тут красивые пляжи с инфраструктурой. Один из must see – это Клеопатра. Аланию посещают не только семьи с детьми, но и компании друзей, потому что цены здесь приемлемые.

Октябрьский отдых в Сиде / Фото: booking.com

Ориентировочная погода в октябре: температура воздуха днем – 25,8 ℃, а ночью 22,8 ℃ и моря – 25,8 ℃.

Прайс тура на неделю с all inclusive и перелетом на двоих стартует от:

В 3 * отеле Kleopatra Sun Light Hotel – 11800 гривен.

– 11800 гривен. В 4 * отеле Sun Fire Beach Hotel – 12300 гривен.

– 12300 гривен. В 5 * отеле Bone Club Hotel SVS – 16800 гривен.

Цены туров актуальные на момент публикации.

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