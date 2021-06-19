Троицкая родительская суббота: тематические картинки и стихи

Сегодня Троицкая родительская суббота-2021, когда положено добрыми словами и делами поминать умерших родственников и близких людей в церкви, на кладбище или дома.

Троицкая родительская суббота / Фото: Unsplash

Сегодня, 19 июня, наступила Троицкая родительская суббота – особый день поминовения, когда в первую очередь чтится память умерших родителей и близких людей.

Читайте также: Родительские субботы: календарь поминальных дней на 2021 год

Этот поминальный день отмечается перед праздником Святой Троицы, именно поэтому он получил такое название. Не забудьте помянуть близких людей, которых уже нет с вами. Life Сегодня подготовили картинки и открытки с поминальными словами и красивыми философскими стихами.

Троицкая родительская суббота: картинки / Фото: Pinterest

Троицкая родительская суббота: стихи и картинки

***

Перед Троицей в субботу,

Приготовь помин скорей.

Ведь сегодня души близких

Ждут смиренно у дверей.



Словом добрым всех их вспомни,

Помолись за их покой,

Отпусти их с легким сердцем –

Навсегда они с тобой.

Троицкая родительская суббота: картинки / Фото: Pinterest

Поминальная суббота перед Троицей: картинки в родительский день

***

На небеса уходят те, кого мы любим,

Родные, близкие, их больше не вернуть.

Но есть родительские дни, когда мы можем

Всех тех, кого любили, помянуть.



Их навестив, со вздохом улыбнемся.

И не прогоним с сердца светлой грусти тень.

Пусть нас услышат те, кого нет рядом,

В родительский, для нас особый день.

Троицкая родительская суббота: картинки / Фото: Pinterest

Добрые стихи в Троицкую родительскую субботу

Реклама

***

Суббота Троицкая нынче наступает,

Ее в народе все родительской зовут.

Мы в этот день усопших предков вспоминаем.

Как ангелы, они от бед нас берегут.



Зажги сегодня тихо свечку на окошке

И помолись за всех, кто дорог и далек.

А после вспомни их и помолчи немножко.

Пусть не угаснет в твоем сердце огонек.

Троицкая родительская суббота: картинки / Фото: Pinterest

Стихи в поминальный день перед Троицей

***

Пришла суббота Троицкая к нам,

Вспомним тех, кого уж не вернуть!

Они, подобно солнечным лучам,

Освещают жизненный наш путь!



Давайте тихо близких мы помянем,

Помолимся за души, их покой,

И сами мы немного чище станем,

Благодаря молитве столь простой!

Троицкая родительская суббота: картинки / Фото: Pinterest

Троицкая родительская суббота: картинки и стихи

***

Тех, кто покинул этот мир,

Хотим сейчас мы помянуть,

В родительский спокойный день

Поставить свечи и всплакнуть.

Мы все могилки приберем

У наших близких и родных,

Цветов букеты принесем

И будем думать мы о них!

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

<iframe width="100%" height="" src="https://www.youtube.com/embed/4Y_bCLbgaoE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.