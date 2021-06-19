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19 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 07:25

Троицкая родительская поминальная суббота, Международный день прогулки, День фермера в Украине – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 19 июня

19 июня: какой сегодня праздник
19 июня: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 19 июня? Международный день прогулки, День фермера в Украине. Троицкая родительская суббота – в православном календаре. Ларионов день – в народном календаре. Именины празднуют Георгий, Ефим, Илларион, Иона, Сусанна, Фекла.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 19 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 июня.

  • Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта (International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict) – проводится ежегодно под эгидой ООН с 2015 года.
  • Всемирный день детского футбола – провозглашен Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) и посвящен самым юным любителям этого вида спорта.
  • Международный день прогулки (World Sauntering Day) – был основан в 1979 году как альтернатива бегу трусцой, чтобы побудить людей не спешно оценивать красоту окружающего мира.
  • День фермера в Украине – молодой праздник, учрежденный в 2020 году в честь работников фермерских хозяйств.

Какой сегодня праздник

19 июня в православной церкви отмечается Троицкая родительская суббота. Совершается память всех от века усопших православных христиан – отцов, матерей, братьев и сестер наших. Чтится память преподобного Виссариона, чудотворца Египетского, преподобного Иллариона Нового, преподобномучениц дев Архелаи, Феклы и Сусанны.

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В народе 19 июня почитался Ларион Пропольник. Название день получил потому, что в этот период люди занимались прополкой сорняков в поле.

Приметы на 19 июня

  • ясная и теплая погода на Лариона – уродится крупное зерно.
  • если вовремя не прополоть сорняки – они забьют собой все посевы.
  • полная луна на Лариона – бороться с сорняками бесполезно.

Интересные и важные события в Украине и мире 19 июня

  • 240 – до н. э. греческий ученый Эратосфен Киренский впервые в мире рассчитал длину меридиана Земли.
  • 1920 – в СССР была образована Чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности.
  • 1925 – в Киеве открылась первая в мире выставка по изучению мировых пространств.

Кто родился 19 июня

  • 1623 – Блез Паскаль, французский ученый, изобретатель, математик, физик.
  • 1928 – Евгений Шерстобитов, украинский режиссер, сценарист, писатель.
  • 1958 – Сергей Макаров, советский хоккеист.
  • 1972 – Жан Дюжарден, французский актер.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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