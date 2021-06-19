19 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Троицкая родительская поминальная суббота, Международный день прогулки, День фермера в Украине – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 19 июня

19 июня: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 19 июня? Международный день прогулки, День фермера в Украине. Троицкая родительская суббота – в православном календаре. Ларионов день – в народном календаре. Именины празднуют Георгий, Ефим, Илларион, Иона, Сусанна, Фекла.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 19 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 июня.

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта (International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict) – проводится ежегодно под эгидой ООН с 2015 года.

Всемирный день детского футбола – провозглашен Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) и посвящен самым юным любителям этого вида спорта.

Международный день прогулки (World Sauntering Day) – был основан в 1979 году как альтернатива бегу трусцой, чтобы побудить людей не спешно оценивать красоту окружающего мира.

День фермера в Украине – молодой праздник, учрежденный в 2020 году в честь работников фермерских хозяйств.

Какой сегодня праздник

19 июня в православной церкви отмечается Троицкая родительская суббота. Совершается память всех от века усопших православных христиан – отцов, матерей, братьев и сестер наших. Чтится память преподобного Виссариона, чудотворца Египетского, преподобного Иллариона Нового, преподобномучениц дев Архелаи, Феклы и Сусанны.

В народе 19 июня почитался Ларион Пропольник. Название день получил потому, что в этот период люди занимались прополкой сорняков в поле.

Приметы на 19 июня

ясная и теплая погода на Лариона – уродится крупное зерно.

если вовремя не прополоть сорняки – они забьют собой все посевы.

полная луна на Лариона – бороться с сорняками бесполезно.

Интересные и важные события в Украине и мире 19 июня

240 – до н. э. греческий ученый Эратосфен Киренский впервые в мире рассчитал длину меридиана Земли.

1920 – в СССР была образована Чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности.

1925 – в Киеве открылась первая в мире выставка по изучению мировых пространств.

Кто родился 19 июня

1623 – Блез Паскаль, французский ученый, изобретатель, математик, физик.

1928 – Евгений Шерстобитов, украинский режиссер, сценарист, писатель.

1958 – Сергей Макаров, советский хоккеист.

1972 – Жан Дюжарден, французский актер.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться