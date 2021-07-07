ТОП-5 странных нарядов с красной дорожки фестиваля в Каннах

Гости кинофестиваля в Каннах / Фото: Getty Images
Стартовал 74-тый Каннский фестиваль с его знаменитой красной дорожкой, куда звезды приходят покрасоваться и продемонстрировать свой безупречный образ. Интересно, что пресс-код Каннского фестиваля звучит как black tie, но гости красной дорожки его трактуют по-своему, блистая в нарядах с перьями, пайетками, органзой, оголяя различные части тела разрезами разной формы и глубины. Иногда гости переходят черту своей оригинальностью и в результате получаются очень нелепые наряды.
Мы собрали ТОП-5 самых странных нарядов первого дня Каннского фестиваля.
1. Cопрезидент и художественный директор Chopard Каролин Шойфеле выбрала странное платье девчакового розового цвета, но с довольно вульгарным декольте.
Канны-2021: Каролин Шойфеле / Фото: Getty Images
2. Актриса Ирис Бербен надела платье со смыслом, но точно без вкуса. На ее платье красуется огромная надпись Plus forts ensemble, что в переводе с французского языка означает "Вместе — мы сила".
Канны-2021: актриса Ирис Бербен / Фото: Getty Images
3. Девушка в желтом слишком пышном платье, похожем на пироженку и довольно странную, не структурированную. У Хелен Миррен лучше получилось обыграть желтый цвет.
Гостья кинофестиваля в Каннах / Фото: Getty Images
4. Когда хочется выглядеть нарядненько, а получается нелепо. Мужчина решил приукрасить белый костюм цветами, белым ободком для волос, странной обувью и массивной серьгой.
Гость кинофестиваля в Каннах / Фото: Getty Images
5. Последнее место досталось сразу двум гостьям кинофестиваля, которые нарядились, как подвыпившая невеста с повязкой на ноге и порно звезда в прозрачном платье.
Гости кинофестиваля в Каннах / Фото: Сегодня
Напомним, что не за горами и украинский киносмотр – Одесский международный кинофестиваль, который пройдет с 14 по 21 августа.
Об итогах Одесского кинофестиваля в прошлом году – смотрите подробности в ролике:
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