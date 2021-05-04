5 продуктов, которые быстро вернут вас в форму после болезни

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В этом году холодная весна и эпидемия ковида стали виновниками того, что мы часто болеем. Новый вирус, уже знакомые нам ОРВИ и простуда, обострение хронических недугов – после таких болезней организм нуждается в дополнительной поддержке. Какие продукты нужно есть после перенесенного заболевания, чтобы быстрее восстановиться, как организовать режим питания, нужны ли дополнительные добавки – рассказал врач-эндоскопист, остеопат Игорь Сомов.
Игорь Сомов / Фото: пресс-служба
Почему во время болезни и после нее важно правильно питаться?
Наша пищеварительная система, как и дыхательная, это две основные барьерные составляющие в борьбе с инфекциями. В органах пищеварения, под толстым слоем слизи живут бактерии, а под слоем поверхностных клеток находятся защитные клетки иммунной системы – макрофаги. Как только возбудитель попадает в организм, он поглощается макрофагами и запускается защитная иммунная реакция – то есть воспалительный процесс.
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В борьбу с вирусами также включается пищеварительная система, поэтому во время болезни и после нее мы ощущаем боль в желудке, тяжесть после принятия пищи, тошноту, проблемы в работе кишечника. Даже после улучшения самочувствия и выздоровления человек еще какое-то время чувствует проблемы с пищеварением. Поэтому для скорейшего выздоровления и поддержания не только пищеварительной системы, но и всего иммунитета важно отрегулировать питание.
А какие продукты помогут быстрее восстановиться после болезни?
Питание должно быть балансированным, сытным, но в то же время диетическим:
- В вашем меню должно быть много жирных сортов рыбы, не обязательно дорогого лосося или семги, любая морская рыба, та же сельдь. Но только слабосоленая, запеченная, но не копченая.
- Если вы едите мясо, то выбирайте индейку и телятину.
- Не забывайте про яйца, их лучше варить так, чтобы желток был полумягким (всмятку),
- Обязательно включите в рацион кисломолочные продукты.
- конечно же не забывайте про клетчатку – овощи, зелень, крупы (гречку, перловку).
А как часто нужно есть и каких продуктов избегать?
Есть нужно досыта, но не передать, старайтесь придерживаться режима питания 3 раза в день. А еще ограничьте в рационе сахар, белую муку, магазинные соусы, копчености, полуфабрикаты и другие продукты с быстрыми углеводами.
А что лучше пить после болезни, чтобы скорее поправиться?
Пейте достаточно води, впрочем, соблюдать питьевой режим важно всегда, а не только вовремя и после болезни.
Полезнее всего для организма пить негазированную, очищенную, слегка подогретую воду.
Также вам придадут сил домашние компоты, узвары, травяные чаи – это значительно лучше, чем магазинные соки, сладкие напитки и газировка.
А может мне попринимать самому препараты, витамины, ведь соседу помогло?
Заниматься самолечением опасно, ведь то, что помогло вашему соседу или коллеге, у вас может вызвать обострение. Даже если у вас похожие симптомы, причины, из-за которых вы заболели, могут быть разными. И реакция организма тоже будет различной. Не только медикаменты, но и витаминные комплексы и пищевые добавки должен назначать специалист. Особенно, если вы переболели и болезнь отразилась на пищеварительной системе.
Не назначайте сами себе препараты, даже витамины / Фото: unsplash.com
Обратитесь за консультацией к специалисту, если есть явные проблемы с пищеварением – то к гастроэнтерологу. Не игнорируйте проблемы с кишечником, боли в желудке или тяжесть в животе. Помните – главное оружие против инфекций – это сильный организм. А своевременное обращение к врачу экономит время, средства и помогает избежать осложнений.
Напомним, ранее мы писали, какие сезонные витамины нужны нам весной.
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