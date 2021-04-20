ТОП-5 элементов стиля Эди Седжвик — легенды моды из 60-х

Сара-Джессика Паркер считает, что в моде не может быть правил. И сегодняшняя именинница Эди Седжвик с ней охотно бы согласилась. Она прожила короткую, но яркую жизнь, в которой не было места шаблонам и стереотипам. Зато было предостаточно бунтарства, рок-н-ролла и авангарда. В честь 78-летия со дня рождения первой американской it-girl говорим о ее неповторимом стиле. Спойлер: он актуален до сих пор.

Кем была Эди Седжвик

/ Фото: Flickr

Из 28-летней тусовщицы не получилось ни успешной модели, ни хорошей киноактрисы. Да и достижений в ее жизни было немного. Только это не помешало Эди Седжвик стать символом 60-х и навсегда вписать свое имя в историю. Сегодня ей по-прежнему посвящают песни, фильмы и спектакли. Ну а дизайнеры то и дело возвращаются к стилю Эди, чтобы в который раз переосмыслить его в новых коллекциях.

О хрупкой девушке с огромными глазами заговорили почти сразу, как она переехала в Нью-Йорк. Это произошло после смерти ее бабушки, которая оставила внучке наследство в виде 14-комнатной квартиры в сердце "Большого яблока". Новая глава в жизни Седжвик началась в 21, а в 22 она повстречала Энди Уорхола. За год дружбы с королем поп-арта Эди покорила Манхэттен и стала самой желанной гостьей светских вечеринок.

/ Фото: Flickr

Одновременно с этим имя Седжвик стало мелькать на страницах глянца. Ее стиль сложно было игнорировать. Она одевалась так, как взбредет в голову, и этим отличалась. Именно Седжвик начала носить леггинсы вместо брюк, могла заявиться на тусовку в шубе поверх белья и покупала футболки в мужском отделе. Мы вспомнили еще несколько ключевых элементов ее стиля, которые не только стали культовыми, но и особенно актуальны в нашем 2021-м.

Массивные серьги

/ Фото: Flickr

Крупные акцентные серьги — один из главных аксессуаров сезона. Эди Седжвик редко появлялась без таких, и шутила, что по серьгам можно определить ее настроение. Поскольку далеко не все бутики того времени разделяли увлечение Эди массивными украшениями, она создавала свои. Просто продевала 4-5 разные серьги одна в другую. Чем тяжелее — тем лучше!

Темные корни волос

/ Фото: Getty Images Реклама

Спустя месяц после знакомства с Энди Уорхолом будущая икона моды остригла длинные волосы и покрасилась в платиновую блондинку. Косметический краситель она не использовала — одолжила у нового товарища серебристый спрей, которым тот имитировал на волосах седину. Им же Энди разрисовывал стены в своей творческой студии. Баловаться краской из баллончика мы не рекомендуем, а вот сохранить при окрашивании природный оттенок у корней — стильная идея.

Геометричные платья

/ Фото: Flickr

Эди обожала простые силуэты — прямые или трапециевидные — и почти не носила макси. Если ей нравилось платье, но не устраивала длина, Седжвик без сожаления укорачивала его ножницами. Как и полагается истинной бунтарке, она не заморачивалась тем, чтобы сделать это аккуратно. Часто муза Уорхола дополняла платья черными колготками, манто или шубой с ярким принтом. К слову, мини в стиле 60-х — как раз must have этой весны.

Графичные стрелки

/ Фото: Flickr

Даже в этом Эди Седжвик стремилась идти против правил. Вместо популярного в те годы "кукольного" макияжа она небрежно подводила глаза, отказывалась корректировать брови и могла наклеить сразу несколько пар накладных ресниц. Стрелки ей тоже хотелось не как у всех: она либо делала их очень широкими, либо рисовала над верхним веком. Если добавить цвета, получите самый модный макияж 2021.

Плотные леггинсы

/ Фото: Flickr

Больше чем мини икона эпохи 60-х любила только объемные футболки и рубашки. Она носила их с леггинсами или колготками и называла своей версией маленького черного платья. В 2000-х леггинсы снова оказались на волне популярности, хоть и быстро перекочевали в спортивный гардероб. Но реалии карантина вернули им былую славу. Теперь лосины можно носить с пиджаками, худи, кардиганами и вообще практически со всем, с чем хочется. Следуйте примеру Эди и будьте смелее!

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