ТОП-4 зимних ягод, богатых витамином С – как их употреблять с пользой

Клюква, облепиха, шиповник и гранат особенно полезны зимой, поскольку богаты витамином С / Фото: Коллаж: Сегодня
Зимой мы особенно нуждаемся в витамине С, потребность в нем в холодное время года может возрастать в десятки раз. Какие же ягоды - лучший природный источник витамина С, как их полезнее кушать, разбираемся с экспертами.
Какие ягоды самые полезные зимой
Зима – время простуд, поэтому сейчас как никогда важно поддержать иммунную систему и кушать продукты, богатые витамином С.
Пить теплый настой шиповника лучше в течение дня (потому что за раз он усваивается в небольшом количестве, можно готовить напиток в термос на весь день.
Как сохранить витамины в ягодах?
Витамины, особенно витамин С в сорванных плодах очень легко разрушается. К сожалению, пока свежие фрукты или ягоды доберутся до нашего стола, они теряют до 50%. Поэтому хранить лучше не свежие, а замороженные ягоды, так в них сохраняется больше полезных веществ.
А кому нельзя есть кислые ягоды?
Клюква, шиповник, облепиха и гранат могут вызывать аллергическую реакцию у некоторых людей. Не стоит употреблять отвар из шиповника людям, у которых есть аллергия на витамин С, больным диабетом, желчнокаменной болезнью и тем, кто страдает гастритом.
Зерна граната не рекомендуется есть натощак при обострении заболеваний органов пищеварения. А клюква и облепиха из-за своей кислоты при проблемах с ЖКТ (желудочно-кишечным трактом) могут вызывать изжогу.
Вообще употребление кислых ягод – индивидуальное дело, которое следует обсудить со своим семейным врачом. Поскольку в некоторых случаях при заболеваниях ЖКТ используют как витамин С в добавках, так и продукты, богатые им – в том числе и кислые ягоды.
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