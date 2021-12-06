ТОП-4 зимних ягод, богатых витамином С – как их употреблять с пользой

Клюква, облепиха, шиповник и гранат особенно полезны зимой, поскольку богаты витамином С / Фото: Коллаж: Сегодня

Зимой мы особенно нуждаемся в витамине С, потребность в нем в холодное время года может возрастать в десятки раз. Какие же ягоды - лучший природный источник витамина С, как их полезнее кушать, разбираемся с экспертами.

Какие ягоды самые полезные зимой

Зима – время простуд, поэтому сейчас как никогда важно поддержать иммунную систему и кушать продукты, богатые витамином С.

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Клюква – один из лидеров по содержанию витамина С и других полезных элементов. Благодаря своим жаропонижающим и противовоспалительным свойствам, клюква издавна используется для поддержания сил во время простуды – морс, сок и просто ягоды.

Шиповник – эти ягоды также богаты витамином с, витаминами группы В, флавоноидами. Чай из шиповника – отличное средство не только от простуды, но и для поддержания жизненных сил в целом.

Диетолог Олеся Добрянская делится секретом целебного чая из шиповника: столовую ложку ягод (предварительно удалите из них косточки)размельчить на блендере, далее залить 0,5 л воды, 40 градусов не больше (потому что при термообработке витамин С быстро разрушается) .

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Теплый настой из шиповника полезнее пить понемногу в течение дня / Фото: Depositphotos

Пить теплый настой шиповника лучше в течение дня (потому что за раз он усваивается в небольшом количестве, можно готовить напиток в термос на весь день.

Облепиха – отличное противовоспалительное средство, помимо витамина С еще эта ягода содержит витамины А и Е. Они не только укрепляют ткани, но и улучшают обмен веществ. Из облепихи также получается вкусный чай.

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Гранат – это поистине царский плод, который способствует пищеварению. Физиотерапевт и доктор тибетской медицины Елена Беляева отмечает, что гранат широко используется в народной восточной медицине, особенно в тибетской. Эти ягоды теплые по своим пищеварительным свойствам, поэтому можно есть гранат в сыром виде или добавлять в блюда.

Гранат хорошо подходят для зимнего питания, потому что улучшает пищеварение / Фото: Unsplash

Важно! Витамин С способствует хорошему усвоению железа, поэтому если вы принимаете препараты железа, то можно запивать их небольшим количеством ягодного смузи или фреша.

Как сохранить витамины в ягодах?

Витамины, особенно витамин С в сорванных плодах очень легко разрушается. К сожалению, пока свежие фрукты или ягоды доберутся до нашего стола, они теряют до 50%. Поэтому хранить лучше не свежие, а замороженные ягоды, так в них сохраняется больше полезных веществ.

А кому нельзя есть кислые ягоды?

Клюква, шиповник, облепиха и гранат могут вызывать аллергическую реакцию у некоторых людей. Не стоит употреблять отвар из шиповника людям, у которых есть аллергия на витамин С, больным диабетом, желчнокаменной болезнью и тем, кто страдает гастритом.

Вообще употребление кислых ягод – индивидуальное дело, которое следует обсудить со своим семейным врачом. / Фото: Depositphotos

Зерна граната не рекомендуется есть натощак при обострении заболеваний органов пищеварения. А клюква и облепиха из-за своей кислоты при проблемах с ЖКТ (желудочно-кишечным трактом) могут вызывать изжогу.

Вообще употребление кислых ягод – индивидуальное дело, которое следует обсудить со своим семейным врачом. Поскольку в некоторых случаях при заболеваниях ЖКТ используют как витамин С в добавках, так и продукты, богатые им – в том числе и кислые ягоды.

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