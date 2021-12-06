ТОП-4 зимових ягід, багатих на вітамін С – як їх вживати з користю

Журавлина, обліпиха, шипшина та гранат особливо корисні взимку, оскільки багаті на вітамін С / Фото: Колаж: Сьогодні
Взимку ми особливо потребуємо вітаміну С, потреба в ньому в холодну пору року може зростати в десятки разів. Які ж ягоди – найкращий природне джерело вітаміну С та як їх корисніше їсти, розберемося з експертами.
Які ягоди найкорисніші взимку
Зима – час застуд, тому зараз як ніколи важливо підтримати імунну систему та їсти продукти, багаті на вітамін С.
Пити теплий настій шипшини краще протягом дня (бо за раз він засвоюється в невеликій кількості, можна готувати напій у термос на весь день).
Як зберегти вітаміни у ягодах?
Вітаміни, особливо вітамін С у зірваних плодах дуже легко руйнується. На жаль, поки свіжі фрукти або ягоди дістануться нашого столу, вони втрачають до 50%. Тому зберігати краще не свіжі, а заморожені ягоди , так у них зберігається більше корисних речовин.
А кому не можна їсти кислі ягоди?
Журавлина, шипшина, обліпиха та гранат можуть викликати алергічну реакцію у деяких людей. Не варто вживати відвар із шипшини людям, у яких є алергія на вітамін С , хворим на діабет, жовчнокам'яну хворобу і тим, хто страждає на гастрит.
Зерна граната не рекомендується їсти натще при загостренні захворювань органів травлення. А журавлина та обліпиха через свою кислоту при проблемах із ШКТ (шлунково-кишковим трактом) можуть викликати печію.
Взагалі вживання кислих ягід – індивідуальна справа, яку слід обговорити зі своїм сімейним лікарем. Оскільки в деяких випадках при захворюваннях шлунково-кишкового тракту використовують як вітамін С у добавках, так і продукти, багаті ним – у тому числі й кислі ягоди.
Також ми писали, як харчуватися взимку, щоб не захворіти