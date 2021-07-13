Тина Кароль впервые показала отрывок неизданного клипа. Его снял Алан Бадоев (видео)

Тина Кароль презентовала клип, который был снят почти 10 лет назад / Фото: instagram.com/tina_karol
Тина Кароль и Алан Бадоев почти 10 лет назад сняли клип на песню "Микроволновка". Тогда видео фанаты Кароль так и не увидели, но сегодня певица сделала поклонникам сюрприз.
В Instagram-аккаунте Тина анонсировала свой сольный концерт в Киеве, а в качестве бонуса показала отрывок из клипа с разукрашенной головой и розовыми волосами.
Вот только полный клип "Микроволновка" могут увидеть лишь подписчики Тины Кароль на Patreon – за деньги.
Клип был не издан, так как моя семейная история тех лет не была созвучна с этой песней и клипом. Сегодня пришло время выпустить этот клип в качестве подарка поклонникам. Необычная, дерзкая, яркая видеоработа, как и наша будущая встреча, – рассказала о видео Тина.
К слову, это не единственный клип, снятый для Тины Аланом Бадоевым, который так и не увидела публика. Еще есть видео на песню "Переживем измены".
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