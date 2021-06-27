Тина Кароль ушла с собственного концерта из-за мокрой сцены (видео)

Тина Кароль в Одессе исполнила 5-6 треков, а затем покинула сцену из-за ненадлежащих условий для выступления

Концерт Тины Кароль в Одессе сорвался из-за непогоды / Фото: Скриншот из видео

Можно сказать, что концерт Тины Кароль в Одессе более не удался, чем наоборот. Певица вышла к своим фанатам вся в серебре, исполнила несколько песен, а после покинула сцену, заявив, что шоу закончилось.

А всем виной стала непогода. Накануне набережные Одессы буквально затопило. Пострадала и площадка, где выступала Тина. Сцена была в лужах, так как во время концерта начался дождь. Аппаратуру накрыли полиэтиленом, но это не очень спасло ситуацию.

Певица обратилась с владельцам клуба "ITAKA", пристыдив их за то, что они не обеспечили надлежащих условий для проведения концерта, но артистов при этом приглашают.

Один из посетителей концерта Тины Кароль в Одессе опубликовал в Instagram видео, где видно, как Тина прощается с фанатами, пришедшими на ее концерт, и уходит.

"Я готовилась к нашей встрече. И меня безусловно расстраивает это звучание. Неужели нельзя взять и сделать крышу? Позор!", – сказала со сцены Тина Кароль.