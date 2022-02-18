Трендовые сумки весны 2022 – аксессуары, в которые нужно инвестировать прямо сейчас

Самые модные сумки 2022 года / Фото: Vogue
Мы уже обсуждали ТОП-5 главных трендов в одежде весны-лета 2022. Но если сезонные вещи вы пока не рискуете покупать, тогда на сумки можно смело тратить деньги. Рассказываем о самых модных моделях 2022 года.
Ничто так не поднимает настроение, как роскошный аксессуар в руках, который может не просто дополнить образ, но и стать главной фишкой вашего лука. А главные тренды сумок 2022 года призваны вдохнуть новую жизнь в любой наряд, поэтому не стоит ждать, когда потеплеет, ведь многие магазины уже снабжены последними новинками.
От блестящих сумок для вечеринок до шикарных силуэтов "ведер" — подиумы SS22 были полны аксессуаров на любой вкус и случай: вязанные крючком, плетеные, украшенные деталями, большие и другие. Давайте рассмотрим самые модные из них поближе.
Самые модные сумки 2022 года
Ведро
В этом году в список самых желанных входит сумка-ведро. Классический силуэт несколько раз появлялся на подиумах, и он настолько же практичен, насколько и шикарен. Несмотря слишком компактный вид, большинство сумок-ведер довольно вместительны внутри, поэтом нельзя пожаловаться на их непрактичность. Для более элегантной эстетики выбирайте современные структурированные стили, как у Michael Kors.
Выбор редакции:
"Праздничные"
Поскольку сумки были, мягко говоря, бесполезными во время самоизоляции, сейчас хочется оторваться и побаловать себя. Подиумы Недели моды были завалены эффектными сумками для вечеринок, которые излучали блеск и гламур. От украшенных стразами до металлизированной отделки — мы больше не храним эти яркие украшения для "того самого дня", потому что научились жить здесь и сейчас.
Выбор редакции:
Большие
Если вы любите путешествовать налегке, вам повезло: сумка большого размера снова в моде, поэтому можно всегда носить все самое важное с собой и отправиться в путешествие всего с одной сумкой. Действительно, более удобной сумки еще мир не придумал. Особенно актуальна такая модель для девушки, офис которой находится там, где находится она: можно носить с собой ноутбук, сменную обувь, куртку, уже молчим о косметичке и других мелочах.
Выбор редакции:
Силуэтные
Еще привлекали внимание на подиумах Недели моды изогнутые линии в виде полумесяца или других нестандартных форм, например, кабуры для револьвера. Стильный и современный дизайн, вдохновленный 90-ми годами, быстро разбавит любой образ. Чистые линии и гладкий внешний вид популярный как среди минималистов, так и среди эксцентричных модников.
Выбор редакции:
Детализированные
Цепочки, подвески, перья, другие детали — все это идеально подходит, чтобы придать простым формам дополнительную остроту. И не нужно слишком далеко отклоняться от ваших любимых дизайнов с этой маленькой добавленной деталью.
Детали цепочки существуют уже некоторое время, и тенденции к золоту, серебру и пластиковой фурнитуре сильнее, чем когда-либо, в 2022 году. чистый силуэт в нейтральных тонах или ярких цветах.
— говорит стилист Карен Уильямс.
Выбор редакции:
Вязанные
Вязание крючком вещи, и не только сумки, — огромный тренд 2022 года, так что побалуйте себя. Этот богемный стиль — верный способ добавить вашему образу летнего настроения. Он заставляет нас мечтать о фестивалях и пляжных днях. Цвета радуги и забавная окантовка — смелый и эклектичный образ в духе 70-х. Оставьте остальную часть своего наряда простой и носите ее с мамиными джинсами, позволяя сумке быть в центре внимания.
Выбор редакции:
Напомним, что украинские студенты продают модные вещи, созданные бабушками: балаклавы, рукавички, шоперы, кофты, носки и сумки ручной работы.
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