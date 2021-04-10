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Такая разная: все образы NK на гипершоу Маска

10 апреля, 18:29

Инна Петрова

Накануне грандфинала вспоминаем луки Насти

Уже сегодня вечером мы увидим финальный выпуск самого популярного на украинском телевидении шоу "Маска". За несколько суббот произошло столько ярких событий на проекте, которые мы будем обсуждать еще долго.

В этом же материале вспоминаем все луки NK | Насти Каменских в эфирах гипершоу "Маска" на телеканале "Украина". Напомним, что сразу же после финала телеканал "Украина" раскроет все секреты "Маски" в спецвыпуске.

Образы NK в "Маске" отличались друг от друга, но были одинаково яркими и запоминающимися. Артистка была то с короткой стрижкой, то с косами, то дерзкой, то нежной. В Instagram-аккаунте "Зірковий шлях" собрали все аутфиты певицы.

Фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah
Фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah
Фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah
Фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah
Фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah

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Фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah
Фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah
Фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah
Фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah

Смотрите гранд-финал самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 10 апреля, в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее мы рассказывали, что в гранд-финале шоу "Маска" появится VIP-гость.

А пока ждем последний выпуск "Маски", предлагаем узнать, что нового про локдаун рассказал Дед Панч в своем YouTube-шоу:

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Настя Каменских NK шоу "Маска"

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