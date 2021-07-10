Святослав Вакарчук впервые прокомментировал слухи о романе с 23-летней певицей

Вакарчук прокомментировал слухи об отношениях с 23-летней Мусиенко / Фото: instagram.com/vitalinamusiienko
Святослава Вакарчука, который недавно объявил о разводе с супругой, заподозрили в романе. Отношения музыканту приписывают с 23-летней исполнительницей Виталиной Мусиенко, которая стала участницей проекта Вакарчука – Оранжерея.
Вместе с ОЕ Мусиенко отыграла несколько концертов в разных уголках Украины. Виталина со Святославом так гармонично смотрятся вместе на сцене, что не удивительно видеть заголовки о "романе" артистов.
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Перед выступлением на Atlas Weekend Святослав Вакарчук отвечал на вопросы журналистов, в том числе он прокомментировал слухи об отношениях с Мусиенко.
Лидер Океана Ельзи назвал сплетни глупостью.
Это слухи глупые, их не надо комментировать, – цитирует Вакарчука "Обозреватель".
Святослав также добавил, что с Виталиной Мусиенко он поддерживает "активные творческие отношения", назвав певицу "очень талантливой девочкой".
Надеюсь, что у нее все будет очень хорошо с точки зрения ее будущей сольной карьеры, – добавил Святослав Вакарчук.
Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева были вместе более 20 лет. Они познакомились в 90-х, когда Ляля была стилистом "ОЕ". Вместе пара воспитывала дочь Ляли от предыдущего брака – Диану.
Ходили слухи, что Святослав и Ляля официально узаконили свои отношения в 2015 году, но ни Вакарчук, ни Фонарева эту информацию никогда не подтверждали.
Ранее также сообщалось, что Святослав Вакарчук якобы расстался с супругой из-за другой женщины.
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