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Океан Ельзи выступили на Atlas Weekend перед многотысячной толпой. Смотрите, как это было (фото, видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
10 июля, 08:31
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Лидер ОЕ Святослав Вакарчук попросил фанатов прийти раньше, чтобы группа успела сыграть все запланированные песни
Как Океан Ельзи выступили на Atlas Weekend
Как Океан Ельзи выступили на Atlas Weekend / Фото: instagram.com/okean__elzy

Вечер 9 июля на Atlas Weekend, где Верка Сердючка публично сняла звезду с головы, принадлежал Океану Ельзи – украинская группа собрала под сценой аншлаг. Желающих послушать как можно больше любимых песен лидер коллектива Святослав Вакарчук попросил прийти заранее.

В Instagram-профиле ОЕ опубликовано пару видео выступления, где можно увидеть как слушатели отрывались вместе с любимой группой под хиты.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

Поклонники Океану Ельзи также поделились в соцсети фотографиями и видео с Вакарчуком и командой и поблагодарили группу за невероятное шоу.

Это однозначно лучшее из всего что было и того что будет на Atlas Weekend, – пишет один из поклонников в Instagram.

Наша гордость, – пишут фанаты о группе в своих постах.

А для кого-то это был уже двенадцатый концерт Океана Ельзи. Впечатляюще!

Генеральный медиапартнер Atlas Weekend – телеканал "Украина".

Ранее мы рассказывали, как на Atlas Weekend прошло выступление Валерия Меладзе.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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