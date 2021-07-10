Океан Ельзи выступили на Atlas Weekend перед многотысячной толпой. Смотрите, как это было (фото, видео)

Вечер 9 июля на Atlas Weekend, где Верка Сердючка публично сняла звезду с головы, принадлежал Океану Ельзи – украинская группа собрала под сценой аншлаг. Желающих послушать как можно больше любимых песен лидер коллектива Святослав Вакарчук попросил прийти заранее.
В Instagram-профиле ОЕ опубликовано пару видео выступления, где можно увидеть как слушатели отрывались вместе с любимой группой под хиты.
Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:
Поклонники Океану Ельзи также поделились в соцсети фотографиями и видео с Вакарчуком и командой и поблагодарили группу за невероятное шоу.
Это однозначно лучшее из всего что было и того что будет на Atlas Weekend, – пишет один из поклонников в Instagram.
Наша гордость, – пишут фанаты о группе в своих постах.
А для кого-то это был уже двенадцатый концерт Океана Ельзи. Впечатляюще!
Генеральный медиапартнер Atlas Weekend – телеканал "Украина".
Ранее мы рассказывали, как на Atlas Weekend прошло выступление Валерия Меладзе.