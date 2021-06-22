Светлана Лобода не стала ничего скрывать в пиджаке на голое тело (фото)

Артистка опубликовала серию снимков, на которых она позирует в стильном брючном костюме от известного французского бренда. Поклонники Светланы сделали ей сотни комплиментов

Светлана Лобода показала фигуру в стильном костюме / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Известная певица Светлана Лобода, которая прокомментировала скандал Нателлы Крапивиной и Филиппа Киркорова, порадовала публику серией новых фото.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько снимков, на которых она позирует в стильном брючном костюме от французского бренда Schiaparelli. Пиджак Лобода надела на голое тело.

В описании к публикации Светлана процитировала знаменитого итальянского дизайнера Джорджио Армани: "Когда на тебе хороший пиджак, все остальное приложится".

На одном из фото Лобода расстегнула пиджак, оголив бюст. Поклонники артистки оценили ее образ и написали сотни комплиментов.

Светлана Лобода облачилась в наряд от бренда Schiaparelli / Фото: instagram.com/lobodaofficial

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В комментария фанаты отметили, что Светлане очень идет такой фасон и сам образ получился очень удачным:

Красивая!

Я видела ваши тренировки...это не просто красивый пиджак!

Шикарная!

Очень красиво, и такой богатый цвет.

Это пиджак прилагается к такой шикарной женщине!

Макияж такой классный!

У вас фигура – класс, и пиджак сидит, как надо.

Шикарная женщина и выбрала шикарный эксклюзивный костюм! Очень элегантно! Стильно, красиво!

Скриншот: Instagram

После того как продюсер Нателла Крапивина поскандалила с Филиппом Киркоровым, она удивила всех известием, что больше не будет продюсировать Светлану Лободу. Все эти дни многие пытались угадать, кто же теперь будет работать с украинской артисткой. Как оказалось, певица уже нашла себе концертного директора, и весьма известного – Табриза Шахиди.

Напомним, что Нателла Крапивина разгромила российский шоу-бизнес и дерзко прокомментировала фото Филиппа Киркорова на красной дорожке премии МУЗ-ТВ. На том снимке певец позировал с группой полуобнаженных мужчин и своим новым другом Давидом Манукяном.

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