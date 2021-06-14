Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"В моей жизни продюсеров больше не будет": Лобода сожалеет о решении Крапивиной уйти от нее

Сегодня, 15:00

Светлана Лобода спустя неделю после скандала Нателлы Крапивиной с Филиппом Киркоровым решила прокомментировать ситуацию, но получилось у нее очень дипломатично

Светлана Лобода и Нателла Крапивина
Светлана Лобода и Нателла Крапивина
Фото: instagram.com/natellakrapivina

Светлана Лобода впервые нарушила молчание после критики Филиппа Киркорова в адрес ее команды, и заявления Нателлы Крапивиной, что она прекращает сотрудничество с певицей. У себя в Instagram артистка опубликовала пост.

Светлана Лобода отметила, что не одобряет скандальный комментарий ее экс-продюсера, из-за которого как раз все и началось.

"Хочу подчеркнуть, что я не одобряю комментарий Нателлы, и считаю, что подобная форма выражения эмоций недопустима. При этом, я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять. Зная Нателлу хорошо, я могу предположить, что она сожалеет о произошедшем. А я сожалею о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимаю его", – написала певица.

Светлана Лобода прокомментировала скандал Нателлы Крапивиной и Филиппа Киркорова
Светлана Лобода прокомментировала скандал Нателлы Крапивиной и Филиппа Киркорова
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода поблагодарила своего экс-продюсера за 11 лет сотрудничества и добавила, что по прежнему считает Нателлу Крапивину членом своей семьи. Правда, не смотря на слова благодарности, Лобода и Крапивина отписались друг от друга в Instagram.

Певица отметила, что теперь у нее есть два концертных директора – один отвечает за частные мероприятия, другой – за сольные концерты и туры. А вот с продюсерами Светлана Лобода больше ничего не хочет иметь общего.

"В моей жизни продюсеров больше не будет", – написала она в конце поста.

Светлана Лобода сожалеет о решении Нателлы Крапивиной уйти из проекта
Светлана Лобода сожалеет о решении Нателлы Крапивиной уйти из проекта
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Отметим, именно на период сотрудничества с Крапивиной пришелся взлет карьеры Лободы.

Напомним, что Нателла Крапивина разгромила российский шоу-бизнес и дерзко прокомментировала фото Филиппа Киркорова на красной дорожке премии. На том снимке певец позировал с группой полуобнаженных мужчин и своим новым другом Давидом Манукяном. Нателла написала, что "раньше на Кавказе расчленяли на шашлык" за такое. Как продюсер объяснила позже, она имела в виду нетерпимость не к геям, а к отсутствию таланта, намекая на Давида Манукяна.

Смотрите видео, как Светлана Лобода сорвала свое выступление на концерте "Золотой граммофон-2020"

Ранее мы вспоминали громкие скандалы с участием Светланы Лободы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Режиссер-постановщик номера Лободы на МУЗ-ТВ признал, что вдохновился образом Бейонсе Лобода впечатлила своей тренировкой на пресс: Вот она - цена идеальной формы Собчак — о ссоре Киркорова и Крапивиной: Нателла пи***нула лишнего, но такое бывает
шоу-бизнес Светлана Лобода Нателла Крапивина
Реклама

Новости партнеров

Потрясающая гольфистка и модель с шикарной фигурой
Потрясающая гольфистка и модель с шикарной фигурой
Вакарчук заявил о разрыве с женой после 20 лет брака
Вакарчук заявил о разрыве с женой после 20 лет брака
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр

Популярные статьи

Сегодня, 16:30Здорово

Где в Киеве можно сдать донорскую кровь: список адресов в столице

Сегодня, 15:55Здорово

Как стать донором крови: правда ли, что это омолаживает и зачем соблюдать правила

Сегодня, 13:55Фаново

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

Сегодня, 09:20Звездно

Младше на 51 год и богаче: что известно о последней жене Григория Чапкиса

Сегодня, 08:30Events

Всемирный день донора крови: встречаем праздник дарения

Сегодня, 00:45Звездно

Не стало Григория Чапкиса: все о четырех супругах знаменитого хореографа

Вчера, 23:21Звездно

Умер хореограф Григорий Чапкис

Вчера, 09:27Звездно

7 самых неожиданных расставаний знаменитостей за последние полгода

Вчера, 08:47Звездно

Скандал с авто Подкопаевой: юрист считает, что машина может принадлежать чиновнику

12 июняВкусно

Какой сыр подходит вам лучше всего по знаку зодиака

12 июняЗвездно

Умер сын Евгения Моргунова – Бывалого из комедий Леонида Гайдая

12 июняЗвездно

Святослав Вакарчук объявил о разводе с супругой: Наши дороги разошлись

12 июняЗвездно

Кейт Миддлтон носит браслет, который принадлежал принцессе Диане (фото)

12 июняЗвездно

alyona alyona засветила грудь на голой фотографии в ванне

11 июняВкусно

Харчо, солянка или уха – какой вы суп по знаку зодиака

11 июняEvents

День отца-2021: когда отмечается и что означает праздник

Новости партнеров

Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Михаил Заливако показал, как отдыхает с бывшей женой Богдана
Михаил Заливако показал, как отдыхает с бывшей женой Богдана
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кензов в третий раз вступит в брак
Кензов в третий раз вступит в брак
Джамала рассказала, как похудела на 6 кг и поделилась своим меню
Джамала рассказала, как похудела на 6 кг и поделилась своим меню
Леся Никитюк показала, как загорает в «жатом» купальнике
Леся Никитюк показала, как загорает в «жатом» купальнике
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять