Супруга Меньшова попала в реанимацию после известия о смерти режиссера. Дочь опровергла

Российские СМИ ранее сообщили, что известная актриса Вера Алентова была переведена в реанимацию, узнав о смерти своего супруга, режиссера Владимира Меньшова

Вера Алентова, Владимир Меньшов и Юлия Меньшова / Фото: instagram.com/juliavmenshova

5 июля умер известный режиссер Владимир Меньшов. Спустя два дня в российских СМИ появилась информация о том, что его супругу, актрису Вера Алентову, перевели в реанимацию после известия о смерти мужа. Алентова находилась в клинике вместе с Меньшовым – их госпитализировали с COVID-19.

Дочь Веры и Владимира, 51-летняя актриса Юлия Меньшова, сообщила, что ее мать находится дома, тем самым она опровергла слухи о том, что Алентова лежит в реанимации.

Юлия опубликовала в Instastories фото, на котором держит руку матери и подписала снимок: "Мамочка дома".

Скриншот: Instagram

Вера Алентова вышла замуж за Владимира Меньшова, когда она училась на втором курсе Школы-студии МХАТ. Супруги расставались на четыре года, но позже воссоединились.

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Владимир Меньшов – режиссер знаменитых фильмов "Москва слезам не верит", за который он получил премию "Оскар" в 1981 году, "Любовь и голуби", "Ширли-мырли" и множества других кинолент. Он скончался на 82-м году жизни от последствий, вызванных COVID-19.

Ранее мы рассказывали, каким Владимир Меньшов был в молодости, а также что он говорил об Украине. Мы также писали, как знаменитости отреагировали на смерть режиссера.

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