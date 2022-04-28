Суперфуд на все времена – как приготовить полезный крем-суп из черемши

Чтобы получить полезное и питательное блюдо, можно приготовить вкусный крем-суп из черемши / Фото: istockphoto.com, freepik.com

О важности рационального питания мы ежедневно слышим от диетологов: сейчас дать организму необходимые вещества поможет сезонная зелень, одна из самых полезных – черемша.

Витамина С в черемше больше, чем в лимоне, а о лечебных свойствах можно писать диссертацию. Из медвежьего лука или дикого чеснока, как еще называют черемшу, готовят супы, салаты, соусы, отваривают в гарнире.

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Один из вкусных и полезных рецептов – это крем-суп с черемшей и хрустящим беконом. Вам понадобится:

1 луковица;

100-150 г листьев черемши (1 большой пучок);

25 г петрушки;

1 лук порей (белая часть);

3 картофелины (средние);

1 л овощного бульона;

150 мл сливок 33%;

50 мл белого сухого вина;

1 ст. л. сливочного масла;

4 ломтика бекона;

1 лавровый лист;

соль и черный молотый перец по вкусу.

Как правильно готовить:

1. Кубиками нарезаем лук и картошку, порей – кружочками, затем все это томим в кастрюле со сливочным маслом. Когда лук начнет менять цвет, добавляем вино, а через три минуты – горячий овощной бульон и лавровые листья. Варить нужно до готовности картофеля (примерно 10 минут).

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Петрушку и черемшу нужно промыть и просушить, отложить 4–6 листиков последней для украшения, а остальное порезать / Фото: Depositphotos

2. Петрушку и черемшу нужно промыть и просушить, отложить четыре-шесть листиков последней для украшения, а остальное порезать. Добавляем зелень и сливки в кастрюлю, приправляем солью и перцем. Как только суп закипит, нужно снять кастрюлю с огня, достать лавровый лист и взбить содержимое блендером.

3. Затем обжариваем бекон на сковороде до хрустящей корочки, убираем лишний жир бумажным полотенцем. Готово! Украсить блюдо в тарелке можно сверху листиками черемши и кусочками бекона или семечками.

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Чем еще полезна черемша и что еще можно приготовить из этой зелени – рецепты полезных блюд с черемшой читайте на vogue.ua.

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