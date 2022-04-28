Суперфуд на все времена – как приготовить полезный крем-суп из черемши

Чтобы получить полезное и питательное блюдо, можно приготовить вкусный крем-суп из черемши / Фото: istockphoto.com, freepik.com
О важности рационального питания мы ежедневно слышим от диетологов: сейчас дать организму необходимые вещества поможет сезонная зелень, одна из самых полезных – черемша.
Витамина С в черемше больше, чем в лимоне, а о лечебных свойствах можно писать диссертацию. Из медвежьего лука или дикого чеснока, как еще называют черемшу, готовят супы, салаты, соусы, отваривают в гарнире.
Один из вкусных и полезных рецептов – это крем-суп с черемшей и хрустящим беконом. Вам понадобится:
- 1 луковица;
- 100-150 г листьев черемши (1 большой пучок);
- 25 г петрушки;
- 1 лук порей (белая часть);
- 3 картофелины (средние);
- 1 л овощного бульона;
- 150 мл сливок 33%;
- 50 мл белого сухого вина;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- 4 ломтика бекона;
- 1 лавровый лист;
- соль и черный молотый перец по вкусу.
Как правильно готовить:
1. Кубиками нарезаем лук и картошку, порей – кружочками, затем все это томим в кастрюле со сливочным маслом. Когда лук начнет менять цвет, добавляем вино, а через три минуты – горячий овощной бульон и лавровые листья. Варить нужно до готовности картофеля (примерно 10 минут).
2. Петрушку и черемшу нужно промыть и просушить, отложить четыре-шесть листиков последней для украшения, а остальное порезать. Добавляем зелень и сливки в кастрюлю, приправляем солью и перцем. Как только суп закипит, нужно снять кастрюлю с огня, достать лавровый лист и взбить содержимое блендером.
3. Затем обжариваем бекон на сковороде до хрустящей корочки, убираем лишний жир бумажным полотенцем. Готово! Украсить блюдо в тарелке можно сверху листиками черемши и кусочками бекона или семечками.
Чем еще полезна черемша и что еще можно приготовить из этой зелени – рецепты полезных блюд с черемшой читайте на vogue.ua.
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