Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua

История писанки

Учиться за границей

Селфи на войне?

Хлеб от Клопотенко

Что ждет украинцев

Все о Кабаевой
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Сезонная еда – какие продукты в конце весны поддержат иммунитет и пищеварение

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 апреля, 15:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В конце апреля-мае поддержать пищеварение помогут нежирное мясо, рыба, яйца, творог, овощи и фрукты. А вот кофе и крепкий алкоголь в этот сезон лучше ограничить
Овощи, нежирное мясо и рыба, яйца, кисломолочка - эти продукты в конце весны поддержат иммунитет и пищеварение
Овощи, нежирное мясо и рыба, яйца, кисломолочка - эти продукты в конце весны поддержат иммунитет и пищеварение / Фото: unsplash.com, freepik.com

Чем ближе лето – тем чаще могут обостриться проблемы с пищеварением у людей, которых и так беспокоит желудок, запоры, вздутие и т.д. Сейчас из-за войны с Россией большинство из нас питается несбалансированно.

Чтобы наладить пищеварение, поддержать иммунную систему и суметь противостоять стрессу, важно включать в рацион определенные продукты – какие, подсказала доктор тибетской традиционной медицины (ТТМ), физиотерапевт Елена Беляева.

Реклама

Елена Беляева
Елена Беляева / Фото: пресс-служба

Кому особенно важно следить за питанием

Особенно внимательным к своему здоровью в этот сезон, согласно ТТМ, следует быть людям с конституцией огня. То есть те, у кого "слабые" органы пищеварения, часто обостряется гастрит и т.д.

Первое правило для таких людей – не перегреваться, как внешне, так и внутренне – то есть не увлекаться горячими и маслянистыми блюдами, – советует Елена Беляева,- Также больше осознанности по отношению к своему здоровью не помешает проявить остальным. Поскольку в текущий сезон очень легко в теле накапливается и проявляется первоэлемент ветер.

Люди с конституцией ветра реагируют на любое изменение внешней и внутренней среды и крайне чувствительна к погодным изменениям, они часто мерзнут.

Реклама

Основной принцип питания на ближайший месяц – сытная, но не маслянистая и не жирная пища
Основной принцип питания на ближайший месяц – сытная, но не маслянистая и не жирная пища / Фото: unsplash.com

Чтобы быть в форме при любом типе конституции тела, в этом сезоне едим "утяжеленную", достаточно сытную еду, но не горячую и маслянистую. Таков основной принцип питания на ближайший месяц.

Как поддержать пищеварительную систему в конце весны

Итак, в рационе на ближайший месяц должны быть:

Реклама
  • Белки животного происхождения, то есть нежирное мясо и рыба, яйца, творог. Для этого сезона на завтрак хорошо подходят ленивые вареники из творога или творожная запеканка с ягодами. Из мяса хорошо подойдут говядина, нежирная свинина, индейка, особенно супы из них.
  • Сейчас, пожалуй, единственный сезон года, когда для питания подходит свинина, но не в виде шашлыка! Яйца лучше кушать отварными или в виде парового омлета.
  • Ограничиваем животные жиры, оставляем только свежее сливочное масло: оно как ни странно, даже лечит желчь. Из растительных масел рекомендую оливковое, льняное, виноградное, подсолнечное, тыквенное, кокосовое.

Из сложных углеводов акцентируемся на крупах, а именно – на пшенице. Эта крупа прохладная по своим свойствам и питательная.

Из мяса для питания в мае хорошо подойдут говядина, нежирная свинина, индейка, особенно супы из них
Из мяса для питания в мае хорошо подойдут говядина, нежирная свинина, индейка, особенно супы из них / Фото: freepik.com

Специи – оставляем не острые: кардамон, корицу, анис, бадьян, куркуму, кориандр, зиру, тмин, розмарин. Острые перцы и имбирь лучше исключить, иногда можно пипилинг (длинный индийский перец). Овощи, фрукты и ягоды стараемся есть в середине дня.

На завтрак их лучше слегка обработать термически – помните о теплых завтраках и их пользе для поддержания пищеварения! Из напитков в этот сезон подходят домашний кефир или простокваша, а также напитки на основе молочной сыворотки, домашний квас, свежие компоты со специями.

Кофе в мае лучше ограничить, крепкий алкоголь исключить, а вино разбавлять водой
Кофе в мае лучше ограничить, крепкий алкоголь исключить, а вино разбавлять водой / Фото: Unsplash

Кофе в этот сезон лучше ограничить, крепкий алкоголь исключить, вино разбавлять водой (отдавайте предпочтение белому). Итог: Пища должна быть питательной, сытной, но не горячей по свойствам.

Также мы писали, чем полезна черемша и как вкусно приготовить эту зелень.

А еще узнайте про нитраты в ранних овощах – как выбирать плоды и избежать отравления "химией".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Как жили в Карпатах 100 лет назад
Instagram дня
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Education Ua
Книга дня
Кто такой Путин
Читать
Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Важные контакты
Как вызвать скорую
Куда звонить
Цитата дня

Наша жизнь уже никогда не будет такой, как раньше

Цитата на segodnya.ua
Елена Зеленская
Читать интервью
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Вопрос дня
Кто такие кацапы и хохлы
Происхождение слов
Узнать!
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять