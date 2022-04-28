Суперфуд на всі часи – як приготувати корисний крем-суп з черемші

To get a healthy and nutritious dish, you can cook a delicious wild garlic cream soup / Фото: istockphoto.com, freepik.com
Про важливість раціонального харчування ми щодня чуємо від дієтологів: зараз дати організму потрібні речовини допоможе сезонна зелень, одна з найкорисніших – черемша.
Вітаміну С у черемші більше , ніж у лимоні, а про лікувальні властивості можна писати дисертацію. З ведмежої цибулі або дикого часнику, як ще називають черемшу, готують супи, салати, соуси, відварюють у гарнірі.
Один із смачних та корисних рецептів – це крем-суп з черемшею та хрумким беконом. Вам знадобиться:
- 1 цибулина;
- 100-150 г листя черемші (1 великий пучок);
- 25 г петрушки;
- 1 цибуля порей (біла частина);
- 3 картоплини (середні);
- 1 л овочевого бульйону;
- 150 мл вершків 33%;
- 50 мл білого сухого вина;
- 1 ст. л. вершкового масла;
- 4 скибочки бекону;
- 1 лавровий лист;
- сіль та чорний мелений перець за смаком.
Як правильно готувати:
1. Кубиками нарізаємо цибулю та картоплю, порей – кружальцями, все це томимо в каструлі з вершковим маслом. Коли цибуля почне змінювати колір, додаємо вино, а через три хвилини – гарячий овочевий бульйон та лаврове листя. Варити потрібно до готовності картоплі (приблизно 10 хвилин).
2. Петрушку і черемшу потрібно промити і просушити, відкласти 4-6 листків останньої для прикраси, а решту порізати. Додаємо зелень та вершки в каструлю, приправляємо сіллю та перцем. Як тільки суп закипить, потрібно зняти каструлю з вогню, дістати лавровий лист і збити вміст блендером .
3. Потім обсмажуємо бекон на пательні до хрусткої скоринки, забираємо зайвий жир паперовим рушником. Готово! Прикрасити блюдо в тарілці можна зверху листочками черемші та шматочками бекону або насінням.
Чим ще корисна черемша і що ще можна приготувати із цієї зелені – рецепти корисних страв з черемшею читайте на vogue.ua.
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