Стюардесса взобралась на шпиль самого высокого здания в мире (видео)

Стюардесса взобралась на шпиль самого высокого здания в мире / Фото: скриншот

Ради видеоролика девушка Николь, которая является профессиональной парашютисткой, нарядилась в костюм стюардессы и взобралась на самую высокую точку небоскреба Бурдж Халифа. Его высота, на секундочку, составляет 828 метров.

Ранее стюардесса перевернулась вверх ногами на борту самолета и показала видео забавного трюка.

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Специальными креплениями ее зафиксировали на узкой площадке, где едва можно устоять. Но девушка не просто встала, а и держала в руках плакаты с рекламным слоганом авиакомпании.

Это видео авиаперевозчик посвятил знаковому событию. Великобритания вывела Эмираты из красного ковидного списка. Поэтому взаимные путешествия возобновились.

Тем временем украинский лоукостер SkyUp изменил форму бортпроводниц. С осени они будут носить кроссовки вместо туфель на шпильке. В компании уточнили, что смена обуви облегчит работу персонала, поскольку работницы много времени проводят на ногах.

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