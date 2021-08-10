Стюардеса піднялася на шпиль найвищої будівлі в світі (відео)

Стюардеса піднялася на шпиль найвищої будівлі в світі / Фото: скриншот

Заради відеоролика дівчина Ніколь, яка є професійною парашутисткою, вбралася в костюм стюардеси і вилізла на найвищу точку хмарочоса Бурдж Халіфа. Його висота, на секундочку, становить 828 метрів.

Раніше стюардеса перекинулася догори ногами на борту літака і показала відео забавного трюку.

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Спеціальними кріпленнями її зафіксували на вузькому майданчику, де ледь можна встояти. Але дівчина не просто встала, а й тримала в руках плакати з рекламним слоганом авіакомпанії.

Це відео авіаперевізник присвятив знаковій події. Велика Британія вивела Емірати з "червоного" ковідного списку. Тому взаємні подорожі відновилися.

Тим часом український лоукостер SkyUp змінив форму бортпровідниць. З осені вони носитимуть кросівки замість туфель на шпильці. У компанії уточнили, що зміна взуття полегшить роботу персоналу, оскільки працівниці багато часу проводять на ногах.

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