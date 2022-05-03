Стресс или заболевание – почему все время хочется есть и что с этим делать

Если все время хочется есть, то причина может быть в заболевании или стрессе и с этим нужно что-то делать / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Некоторые люди заедают стресс и это не новость: сейчас миллионы украинцев стрессуют из-за нападения России и вынуждены отказаться от нормального режима питания. Как научиться чувствовать свой организм и понять, хочется нам есть из-за голода или стресса – рассказала в своем инстаграме популярный диетолог Светлана Фус.

Диетолог Светлана Фус / Фото: instagram.com/dietolog.fus

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Чувствовать голод совершенно нормально, таким образом наш организм дает знать, что питательные вещества закончились. Но иногда чувство голода наступает спустя полчаса после еды или руки сами тянутся за чем-то вкусным. Поэтому важно понимать свой организм – действительно ли пришло время покушать или у вас проблемы с пищеварением или здоровьем в целом.

Почему все время хочется есть, это стресс?

Часто все время хочется есть на фоне стресса, это психологическая причина. Человек на фоне стрессовой ситуации чувствует пустоту и пытается заполнить ее едой, связывая с пищей свое эмоциональное состояние. Также через пищу, особенно вкусную для человека, он пытается получать единственное возможное на данный момент удовольствие в жизни.

Если вы не можете перестать заедать стресс самостоятельно, то не стесняйтесь и обратитесь за помощью к психотерапевту. Также к желанию постоянно что-то есть приводят целый ряд заболеваний, особенно органов пищеварения.

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К желанию постоянно что-то есть приводят целый ряд заболеваний, особенно органов пищеварения. / Фото: freepik.com

Тот же гастрит (особенно при пониженной кислотности), хронические воспалительные процессы в желчном и поджелудочной железе, проблемы с щитовидкой дают так называемое "подсасывающее" ощущение в области желудка. Если есть такие проблемы с здоровьем плюс вы питаетесь нерационально и неполноценно (качество пищи плохое), то чувство голода возникает вновь вскоре после еды.

Может ли хотеться есть при плохом питании?

Также к постоянному желанию что-то съесть и ощущению голода приводит нарушение режима питания. Когда вы каждый день кушаете в одно и то же время примерно, чувство резкого голода не наступает. Но если вы постоянно не успеваете полноценно позавтракать или пообедать, то организм будет подавать вам сигналы ощущением голода.

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Поэтому первое, что вы должны сделать при ощущении постоянного голода – постараться организовать свой режим питания. Поэтому призываю всех тех, у кого есть возможность нормально питаться – питайтесь. Это залог здоровья, Украине нужна здоровая нация – подвела итог Светлана Фус.

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