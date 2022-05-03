Стрес чи хвороба – чому весь час хочеться їсти і що з цим робити

Якщо весь час хочеться їсти, то причина може бути у захворюванні чи стресі, і з цим потрібно щось робити / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Деякі люди заїдають стрес і це не новина: зараз мільйони українців стресують через напад Росії та змушені відмовитися від нормального режиму харчування. Як навчитися відчувати свій організм і зрозуміти, хочеться нам їсти через голод чи стрес – розповіла у своєму інстаграмі популярна дієтологиня Світлана Фус.

Дієтолог Світлана Фус / Фото: instagram.com/dietolog.fus

Реклама

Відчувати голод абсолютно нормально, так наш організм дає знати, що поживні речовини закінчилися. Але іноді почуття голоду настає через півгодини після їжі або руки самі тягнуться за чимось смачним. Тому важливо розуміти свій організм – чи дійсно настав час поїсти або у вас проблеми із травленням чи здоров'ям загалом.

Чому постійно хочеться їсти, це стрес?

Часто весь час хочеться їсти на тлі стресу, це психологічна причина. Людина на тлі стресової ситуації відчуває порожнечу та намагається заповнити її їжею, пов'язуючи з їжею свій емоційний стан. Також через їжу, особливо смачну для людини, вона намагається отримувати єдине можливе на даний момент задоволення в житті.

Якщо ви не можете перестати заїдати стрес самостійно, не соромтеся і зверніться за допомогою до психотерапевта. Також до бажання постійно щось їсти приводить ціла низка захворювань, особливо органів травлення.

Реклама

До бажання постійно щось приводять цілу низку захворювань, особливо органів травлення. / Фото: freepik.com

Той же гастрит (особливо при зниженій кислотності), хронічні запальні процеси в жовчному міхурі та підшлунковій залозі, проблеми із щитовидкою дають так зване "підсмоктуюче" відчуття в ділянці шлунка. Якщо є такі проблеми зі здоров'ям плюс ви харчуєтесь нераціонально та неповноцінно ( якість їжі погана ), то почуття голоду виникає знову невдовзі після їжі.

Чи може хотітися їсти при поганому харчуванні?

Також до постійного бажання щось з'їсти та відчуття голоду призводить порушення режиму харчування. Коли ви щодня їсте в один і той же час приблизно, почуття різкого голоду не настає. Але якщо ви постійно не встигаєте повноцінно поснідати або пообідати, то організм подаватиме вам сигнали відчуттям голоду.

Реклама

Тому перше, що ви маєте зробити при відчутті постійного голоду – спробувати організувати свій режим харчування. Тому закликаю всіх тих, хто має можливість нормально харчуватися – харчуйтеся. Це запорука здоров'я, Україні потрібна здорова нація – підбила підсумок Світлана Фус.

Також ми писали, чим корисна черемша і як смачно приготувати цю зелень.

Якщо ж через стрес виникли проблеми з кишечником, читайте: "Запор через стрес або переїзд – 4 поради, як налагодити роботу кишківника".