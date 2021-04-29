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Страстная пятница-2021: что обязательно нужно сделать в этот день

29 апреля, 13:42

Ольга Козачок

По приметам, если выдержать жажду в Страстную пятницу, то никакое питье не принесет вреда организму целый год

Завтра, 30 апреля, после Чистого четверга, наступит Страстная пятница-2021. Это один из самых скорбных дней не только в период Страстной недели перед Пасхой, но и вообще в православном календаре, когда церковь вспоминает страдания Иисуса Христа в Его последний день земной жизни.

Какие сохранились традиции, как правильно себя вести, что можно и даже нужно делать в Страстную пятницу по народным наблюдениям, узнайте в нашей статье.

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Страстная пятница: главные традиции дня

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2021 года в Украине.

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