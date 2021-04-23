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Страстная неделя-2021: что можно и нельзя делать накануне Пасхи

23 апреля, 19:50

Ольга Козачок

Как себя правильно вести и какие запреты нельзя нарушать на Страстной неделе-2021

С понедельника, 26 апреля, у православных начнется самый тяжелый и ответственный период Великого поста, который называется Страстная неделя. Она продлится до 1 мая, завершаясь светлым днем Воскресения Христова.

В этот период полным ходом идет подготовка к празднованию Пасхи. Но, помимо предпраздничной суеты, в эти дни существуют многие ограничения и запреты. Как правильно себя вести, что можно, а чего категорически нельзя делать в Страстную неделю, читайте в нашей статье.

Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

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Страстная неделя что можно и нельзя делать

Страстная неделя: что можно есть во время Великого поста

Всю неделю перед Пасхой нельзя игнорировать строгость Великого поста, а также заниматься чревоугодием. Нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты, рыбу.

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Согласно церковному уставу, в Страстную неделю пост усиливается, и от верующих требуется особая строгость в его соблюдении.

В понедельник, вторник, среду, четверг и субботу разрешено сухоядение, холодная сырая пища без растительного масла и без горячих вареных блюд. В рационе может быть черный хлеб, овощи, зелень, фрукты, сухофрукты, орехи, семечки, соки, вода.

В Страстную пятницу, 30 апреля, постящиеся полностью отказываются от пищи до момента выноса плащаницы. После этого можно съесть черный хлеб и воду.

2 мая, в воскресенье, когда заканчивается Страстная неделя, наступает светлый праздник Пасхи. В этот день разрешено разговение и употребление скоромной пищи.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2021 года в Украине.

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