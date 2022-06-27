Страх будущего – как взять себя в руки и "выгребать" во время войны, 4 техники

Побороть страх перед будущим и взять себя в руки помогут психологические техники и поддержка близких людей / Фото: freepik.com

Как жить дальше, если "не выгребаешь", преодолеть страх перед будущим, когда вся жизнь уменьшилась до чемодана или рюкзака с документами? Советами, как справиться с эмоциями во время войны, поделилась психолог, психотерапевт, кандидат психологических наук Марина Диденко.

Марина Диденко / Фото: пресс-служба

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Страх будущего в той или иной степени присущ любому человеку. Даже положительные события в жизни, как рождение детей или желанный переезд, могут вызвать опасения из-за неизвестности, не говоря уже об эпидемии, войне или природных бедствиях. Как взять себя в руки и начать строить жизнь, разделившуюся на "до" и "после"?

1. Создайте себе "список желаний", которые вы сделаете после войны. Это не должно быть что-то грандиозное, можно простое и банальное, например, как поход на кофе в любимое кафе или объятия с близкими.

Создайте себе "список желаний", которые вы сделаете после войны, это может быть банальный поход в любимое кафе / Фото: freepik.com

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Если вам тяжело физически себя собрать в кучу, попробуйте подняться, расправить плечи, выпрямить спину и почувствовать, что вы крепко стоите на своих ногах. Когда вы почувствуете свою физическую силу, попробуйте найти свою жизненную опору: кто или что дает вам силы, чтобы двигаться и развиваться? Вспомните, что было вашей суперсилой в мирной жизни? Сделайте свои сильные стороны опорой дальнейшей жизни.

3. Обозначьте свою территорию любви. Что делает вас счастливым? Кто вас вдохновляет? Кого вы по-настоящему любите? Подумайте, как вы можете быть полезны себе и близким, чтобы ваша территория любви была защищена и максимально комфортна.

4. Создайте свою дорожную карту. Закройте глаза и представьте идеальную картинку своей жизни до малейших мелочей. А затем возьмите лист бумаги, разделите его пополам и слева записывайте все нарисованное воображением, а справа напишите, что нужно сделать, чтобы этого добиться.

Помните, что трудные времена это не только большие испытания, но и невероятные возможности. И мы никогда не знаем, на что действительно способны, пока не окажемся в затруднительном положении. Главное не никогда не сдаваться!

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