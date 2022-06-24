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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

ПТСР у детей – как родителям понять стрессовую травму ребенка и что делать

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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24 июня, 10:00
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Стресс, вызванный травмирующими психику ребенка событиями, может вылиться в агрессию, бессонницу, головные боли и не только. Как помочь детям с ПТСР – в статье
ПТСР у детей проявляется спустя 3-6 месяцев, поэтому родителям сложно сразу понять стрессовую травму ребенка
ПТСР у детей проявляется спустя 3-6 месяцев, поэтому родителям сложно сразу понять стрессовую травму ребенка / Фото: istockphoto.com, freepik.com

У детей разного возраста проявления ПТСР, посттравматического стрессового расстройства, могут выглядеть по-разному. Чем опасно такое состояние, как распознать ПТСР у детей и главное – что делать, рассказали в МОЗ Украины.

При ПТСР нарушается психическое состояние, и развивается такое расстройство после пережитого травматического события. Сотни тысяч детей после нападения России испытали и подолжают испытывать огромнй стресс, который приводит к ПТСР.

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Симптомы ПТСР появляются не сразу, а через некоторое время (как правило, через 3-6 месяцев)
Симптомы ПТСР появляются не сразу, а через некоторое время (как правило, через 3-6 месяцев) / Фото: istockphoto.com

При этом симптомы расстройства появляются не сразу, а через некоторое время (как правило, через 3-6 месяцев). Из-за того, что проявляется расстройства не сразу, родители часто могут не связывать изменения поведения ребенка с пережитыми несколько месяцев назад событиями.

Зачастую они считают резкое изменение в поведении детей ухудшением характера, признаками возрастных кризисов или еще чем-то другим. У детей дошкольного возраста ПТСР обычно проявляется страхами, нарушениями сна, пропавшим аппетитом, вспышками гнева. Дети, которые хорошо развивались, начинают хуже говорить, вести себя, как совсем малыши.

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ПТСР у детей постарше обычно проявляется страхами, нарушениями сна, пропавшим аппетитом, вспышками гнева
ПТСР у детей постарше обычно проявляется страхами, нарушениями сна, пропавшим аппетитом, вспышками гнева / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Школьники младших классов теряют интерес к учебе, боятся будущего, плохо спят, не могут сконцентрироваться и запомнить, казалось бы, простые вещи и задания. А еще их часто мучают головные боли. Подростки и старшеклассники испытывают те же симптомы.

Плюс у них может появиться еще больше агрессии, тотального недоверия и даже депрессивные состояния. Родителям таких детей ни в коем случае не следует их критиковать или высмеивать, обесценивать переживания и опыт ребенка.

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Советы родителям, чьи дети переживают ПТСР
Советы родителям, чьи дети переживают ПТСР / Фото: moz.gov.ua

Не возвращайтесь к травмирующим воспоминаниям, не заставляйте вновь ребенка говорить об этом. Также не отмахивайтесь, если ребенок хочет поговорить. Но и не обещайте ему того, что вы не можете выполнить. Если такое поведение длится более 3-х месяцев, а тем более – угрожает жизни ребенка, обратитесь к педиатру/семейному врачу или детскому психологу.

Также мы писали, как спасти психику во время войны и вернуть себе радости жизни – совет психолога.

А еще узнайте, почему нельзя запускать салют и устраивать шумную вечеринку.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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