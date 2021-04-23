Топ-3 идеи макияжа, для которых не нужно уметь краситься

Вы уже знаете, как сделать модную прическу за считаные минуты. Теперь попробуем дополнить ее экспресс-макияжем. Чтобы повторить идеи из этой подборки, понадобится минимум средств и усилий. Стоит только заранее выровнять тон или хотя бы просто увлажнить кожу — и можно приступать! Разбираем на примерах, как сделать быстрый и трендовый макияж.

Цветные стрелки

Поскольку цветные карандаши не такие насыщенные как черные, рисовать ими стрелки быстрее. Даже с первой попытки линии получатся ровными. К тому же, их всегда можно слегка растушевать кистью — это не менее красиво.

Но чтобы добиться самого трендового эффекта, дорисуйте карандашом того же цвета стрелку над верхним веком. Занимает от силы минуту, но образ преображает кардинально.

Хайлайтер вместо теней

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Тот случай, когда нейтральный макияж можно в один миг превратить в вечерний. Нанесенный вместо теней хайлайтер добавляет изюминку будничному образу, а в компании яркой помады — сделает из вас звезду вечеринок. Чтобы сделать взгляд выразительнее, подведите мягким черным карандашом слизистую нижнего века.

Smokey с бликом

Нанесите темные тени на все подвижное веко и хорошо растушуйте кистью или пальцами. Можно было бы остановиться уже на этом этапе, ведь мономакияж сейчас в тренде. Но предлагаем пойти дальше и добавить по центру века "блик" — блестящими тенями, глиттером или тем же хайлайтером. Сразу станет интереснее!

Кстати, любую из идей экспресс-макияжа красиво дополнит эффект Cloud Skin — один из главных бьюти-трендов весны.

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