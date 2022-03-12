Статус беженца в Канаде для украинцев: как получить и почему это рисково – ответил эксперт

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. По данным ООН, за две недели из страны выехало более 2 млн человек. Украинцы ищут новый дом в других странах, где облегчают правила въезда, поэтому ежедневно цифра увеличивается.

Канада пошла на уступки: 3 марта анонсировано разрешение на въезд украинцам Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel. О новых возможностях для украинцев побеседовали с эмиграционным экспертом Татьяной Карбованец. Профессионал рассказала, почему нововведение – это первый шаг к статусу постоянного резидента и о реалиях получения статуса беженца.

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О новых возможностях для украинцев побеседовали с эмиграционным экспертом Татьяной Карбованец / Фото: пресс-служба

Какие особенности программы Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel?

3 марта на официальном сайте правительства Канады анонсировали разрешение Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel для экстренного въезда. Неограниченное количество украинцев будет иметь право въехать в Канаду и продлить официальное пребывание минимум на 2 года. Участники программы смогут работать, учиться и получать медицинскую помощь.

Инициатива Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel для многих украинцев – мечта / Фото: Pexels

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Получить визу в Канаду – это задача не из легких. Инициатива Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel для многих украинцев – мечта. Актуальный вопрос сейчас – "Как получить разрешение и когда подавать документы?" По состоянию на 12 марта 2022 года конкретика отсутствует. 3 марта на сайте отметили, что через 2 недели (ред. – примерно 17 марта) начнется подача заявок.

Но не путайте программу Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel со статусом беженца. Вам дают разрешение для въезда, потом вы имеете право делать визу и работать в Канаде до 2 лет, – говорит эксперт.

Как получить официальный статус беженца в Канаде?

Получить статус беженца в Канаде сложнее, чем в Польше или в других странах ЕС. Статус беженца имеет два типа: первый – персонализированный, который человек делает сам, находясь в Канаде, и второй – по гуманитарным программам населения.

Если человек выбирает первый вариант, по прилету в Канаду в аэропорту он сообщает офицеру о намерениях получить официальный статус беженца. Во время первого собеседования он должен доказать опасность в родной стране, которая будет являться основанием для смены гражданства. Если причина будет обоснована, то его дело отправляется на рассмотрение в трибунал.

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Удивитесь, но война России против Украины – не повод для получения официального статуса беженца этого типа. В списке актуальных причин – тема пола или расы в конкретных странах.

Получение статуса – сложный процесс. На 50% запросов – отказы, после которых человека сразу депортируют из Канады. Военные конфликты – это не причина получить такой статус, – отметила эксперт.

Процесс рассмотрения дела продлится около 2 лет. Подача документов бесплатна, но стоит иметь персонального юриста. В течение этого времени человек может сделать рабочую визу и работать, а также получить бесплатную медицинскую помощь. Но не стоит забывать о 50% отказов в предоставлении статуса беженца и быть готовым к депортации.

Получить статус беженца в Канаде сложнее, чем в Польше или в других странах ЕС / Фото: Pexels

Статус беженца по гуманитарным программам населения актуален для людей из стран, где есть военный конфликт. Потенциально украинцы могли бы воспользоваться программой беженца. Но есть одно но.

Для получения этого статуса необходимо признание Агентства ООН по делам беженцев страны, где идет война. Потом будут осуществляться специализированные действия для переселения народа в соответствии с международными договорами, – отметила эксперт.

Беженец с официальным статусом будет обеспечен бесплатным жильем, тренингами, курсами для изучения языка и т. д.

Спонсором беженца могут быть: государство, группа пяти (канадские семьи, помогающие финансово) или общественная организация.

До прилета в Канаду беженец должен получить визу эмигранта, пройти медосмотр и предоставить другую необходимую документацию. После исполненных пунктов он прилетит в страну в статусе постоянного резидента.

Цель любой эмиграции в Канаду – получить статус гражданина страны. Статус беженца – это причина получить статус резидента, после которого человек может получить статус гражданина Канады, – отметила эксперт.

Обязательно ли иметь статус беженца, чтобы получить в будущем резидентство?

Нет. Для получения статуса постоянного резидента не обязательно подавать документы на получения статуса беженца. Достаточно посетить страну, открыв рабочую визу и проработать официально хотя бы два года. Полученный опыт работы, высшее образование, знание языка и другие требования существующих программ для эмигрантов, будут основанием для подачи документов на получение статуса постоянного резидента.

Цель любой эмиграции в Канаду – получить статус гражданина страны / Фото: Pexels

Есть ли смысл украинцу в сегодняшних условиях подавать документы на статус беженца?

Нет. За исключением, если Агентство ООН по делам беженцев признает Украину. Учитывая актуальные правила, украинцам в период войны лучше воспользоваться разрешением для выезда Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel.

Возможность приехать – это ваш первый шаг. Вы сможете устроиться официально на работу и будете иметь опыт работы, который станет основанием для подачи документов на получение статуса постоянного резидента, – отметила эксперт.

Напомним, что Верховная Рада Украины утвердила указ президента относительно общей мобилизации. Согласно законам все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут уехать за границу. Но есть исключения – кто может пересечь границу с мужчин, читайте в предыдущей статье "Сегодня".

Узнайте также, как эмигрировать в Польшу и почему официальный статус беженца – это не самая лучшая идея.