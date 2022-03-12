Статус біженця в Канаді для українців: як отримати та чому це ризиковано - відповів експерт

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. За даними ООН, за два тижні з країни виїхало понад 2 млн людей. Українці шукають прихисток в інших країнах, де полегшують правила в’їзду, тому цифра щодня збільшується.

Канада пішла на поступки: 3 березня анонсовано дозвіл на в’їзд українцям Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel. Про нові можливості для українців поговорили з еміграційною експерткою Тетяною Карбованець. Професіоналка розповіла, чому нововведення – це перший крок для отримання статусу постійного резидента та про реалії отримання статусу біженця.

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Про нові можливості для українців поговорили з еміграційною експерткою Тетяною Карбованець / Фото: пресслужба

Які особливості програми Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel?

3 березня на офіційному сайті уряду Канади анонсували запровадження дозволу Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel для екстреного в’їзду. Необмежена кількість українців матиме право в’їхати до Канади та продовжити офіційне перебування щонайменше на 2 роки. Учасники програми зможуть працювати, навчатися та отримувати медичну допомогу.

Ініціатива Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel для багатьох українців – мрія / Фото: Pexels

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Отримати візу до Канади – це завдання не з найлегших, тож ініціатива Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel для українців – мрія багатьох. Актуальне питання серед українців – "Як отримати дозвіл та коли подавати документи?". Станом на 12 березня 2022 року конкретика відсутня. 3 березня на сайті зауважили, що за 2 тижні (Ред, – приблизно 17 березня) розпочнеться подача заявок.

Але не плутайте програму Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel зі статусом біженця. Вам дають дозвіл для в’їзду, опісля ви маєте право робити візу та працювати в Канаді до 2 років, – каже експертка.

Як отримати офіційний статус біженця в Канаді?

Отримати статус біженця в Канаді складніше, ніж у Польщі чи інших країнах ЄС. Статус біженця є двох типів: перший – персоналізований, який людина робить сама перебуваючи в Канаді та другий – за гуманітарними програмами населення.

Якщо людина обирає перший варіант, то, прилетівши до Канади, в аеропорту вона повідомляє офіцеру про наміри отримати офіційний статус біженця. Під час першої співбесіди вона повинна довести про небезпеку в рідній країні, яка буде підставою для зміни громадянства. Якщо причина буде обґрунтована, то її справу відправляють на розгляд до трибуналу.

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Здивуєтеся, але війна Росії проти України – не привід для отримання офіційного статусу біженця цього типу. У списку актуальних причин – тема статі чи раси в конкретних країнах тощо.

Отримання статусу – складний процес. На 50% запитів – відмови, після яких людину одразу депортують із Канади. Військові конфлікти – це не причина отримати такий статус, – зауважила експертка.

Процес розгляду справи триватиме приблизно 2 роки. Подача документів безкоштовна, але варто мати персонального юриста. Впродовж цього часу людина може зробити робочу візу та працювати, а також отримати безоплатну медичну допомогу. Але не варто забувати про 50% відмов у наданні статусу біженця та бути готовим до депортації.

Отримати статус біженця в Канаді складніше, ніж у Польщі чи інших країнах ЄС / Фото: Pexels

Статус біженця за гуманітарними програмами населення актуальний для людей з країн, де є військовий конфлікт. Потенційно, українці могли б скористатися програмою біженця. Але є одне але.

Для отримання цього статусу необхідне визнання Агентства ООН у справах біженців країни, де триває війна. Опісля здійснюватимуться спеціалізовані дії для переселення народу відповідно до міжнародних договорів, – зауважила експертка.

Біженець з офіційним статусом буде забезпечений безоплатним житлом, курсами для вивчення мови тощо.

Спонсором біженця можуть бути: держава, група п’яти (канадські сім’ї, які допомагатимуть фінансово) чи громадська організація.

До прильоту в Канаду біженець має отримати візу емігранта, пройти медогляд та надати іншу необхідну документацію. Після виконаних пунктів він прилетить в країну в статусі постійного резидента.

Мета будь-якої еміграції до Канади – отримати статус громадянина країни. Статус біженця – це причина отримати статус резидента, після якого людина може отримати статус громадянина Канади, – зауважила експертка.

Чи обов’язково мати статус біженця, щоб отримати в майбутньому резидентство?

Ні. Для отримання статусу постійного резидента не обов’язково спершу подавати документи на підтвердження статусу біженця. Достатньо відвідати країну, відкривши робочу візу та пропрацювати офіційно бодай два роки. Отриманий досвід роботи, вища освіта, знання мови та інші вимоги існуючих програм для емігрантів, слугуватимуть підставою для подачі документів на отримання статусу постійного резидента.

Мета будь-якої еміграції до Канади – отримати статус громадянина країни / Фото: Pexels

Чи є сенс українцю в сьогоднішніх умовах подавати документи на статус біженця?

Ні. За вийнятком, якщо Агентство ООН у справах біженців визнає Україну. Враховуючи актуальні правила, українцям в період війни краще скористатися дозволом для в'їзду Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel.

Можливість приїхати – це ваш перший крок. Ви зможете влаштуватися офіційно на роботу та надалі матимете досвід роботи, який буде підставою для подачі документів на отримання статусу постійного резидента, – зауважила експертка.

Нагадуємо, що Верховна Рада України затвердила указ президента щодо загальної мобілізації. Відповідно до закону всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати за кордон. Але є винятки – хто може перетнути кордон з чоловіків, читайте в попередній статті "Сьогодні".

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