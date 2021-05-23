Италия стала победителем Евровидения-2021

В финале "Евровидения" за победу боролись 26 участников. Всего в этом году в конкурсе принимали участие 39 стран

Италия - победитель "Евровидения-2021" / Фото: скриншот

Настал момент, которого ждали все фанаты "Евровидения" по всему миру – в финале конкурса, текстовую трансляцию которого вел Life Сегодня, стало известно имя победителя конкурса. Это группа Maneskin из Италии, которая "взорвала" сцену конкурса своим драйвовым выступлением!

Это означает, что в следующем году конкурс пройдет в Италии! Страна стала победителем впервые с 1990 года!

Måneskin / Фото: eurovisionworld.com

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В этом году в конкурсе принимали участие 39 стран, в гранд-финале выступили 26 участников. Фаворитами букмекеров долгое время были Италия (она занимала первое место), Мальта и Франция.

Maneskin в финале Евровидения-2021:

Украину на конкурсе представляла группа Go_A с песней ШУМ. Трек группы стал очень популярным в Европе – его перепели многие музыканты и даже одна из участниц "Евровидения".