Спортзал, интервальное голодание, смузи – звезды честно о своих способах похудения

К лету начинают худеть даже те женщины, которые обычно довольны своим весом. Все стремятся сбросить лишнее, чтобы нарядиться в красивые платья и купальники

Уже готовитесь к лету? Пожалуй, сели на диету, ограничили себя в сладком, выпиваете по два литра воды в день, отказались от соли и не едите после шести! Как быстро и без вреда для организма согнать все съеденные за праздники – колбаски и копчености? Звезды делятся рецептами похудения с новостями "Сегодня" на телеканале "Украина".

Певица Ирина Федишин с возвращением в тренажерный зал не затягивала. Побежала сразу после праздников. Говорит, ничего необычного. Регулярные занятия не дают расслабиться.

Для нее очень важно всегда быть подтянутой и иметь непревзойденный вид. Тренер пристально следит, чтобы звезда не ленилась и правильно выполняла упражнения.

Певица Ирина Федишин на отдыхе в ОАЭ / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Работаю всегда над своей спинкой, над осанкой, конечно, подтянутый красивый животик. И безусловно то, что качают всегда все девушки – это свои ягодицы. А также кардиотренировки, которое тебя закаляет, делает тебя выносливым. Работаю над своим дыханием", – рассказывает певица.

Это позволяет Ирине поддерживать идеальный вес даже в праздники.

"Три дня ходили по гостям, съели много пасочок, обычно, я не ем хлеба. Стараюсь меньше мучного употреблять. Сладкого не ем", – говорит Федишин.

После праздников стоит дать желудку немного отдохнуть от тяжелой пищи. Сделайте для себя несколько дней с рыбкой, с яйцом.

"Яйцо одно в день можно добавлять. Это очень полезный и легкоусваиваемый продукт. Также немножко уменьшите на ближайшее время использования красного мяса", – делится диетолог Евгения Разум.

Ирина Федишин возвращается к привычному меню постепенно. Не голодает и не переедает.

"Просто уменьшить порции и чаще питаться, не есть после шести. Сократить сладкое, мучное", – рассказывает певица о своем рационе.

Ирина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

А зелени и овощей в вашей тарелке всегда должно быть вдвое больше, чем любой другой пищи.

"Они помогут избавиться и лишнего холестерина. Наладить работу желудочно-кишечного тракта и нашей печени", – объясняет диетолог Евгения Разум.

Кстати, о воде! Часто мы забываем о ней. Или заменяем сладкие напитки – компоты, морсы, лимонадом, чаем или кофе. Но, кроме всего этого, важно ежедневно пить обычную воду. Норма у каждого своя. К примеру, для человека весом в 60 килограммов достаточно полтора литра в день. И, конечно же, регулярные физические нагрузки. Вместо лифта – ходить пешком. Больше гулять на улице.

Телеведущая Светлана Вольнова нашла для себя секретный ингредиент, без которого уже не представляет ни одного приема пищи. Это обычная петрушка, которую покупает на рынке у бабушки и каждый день готовит себе смузи. Добавляет сюда еще яблоки и шпинат. Все измельчает. И в эту смесь выливает стакан обычной воды.

Светлана Вольнова / Фото: Instagram

"Можно смешивать по своему вкусу, например, с киви, огурцом или стебель сельдерея. Но основной и неизменный составляющие – именно петрушка", – рассказывает Вольнова.

О ее целебных свойствах и пользе таких напитков Светлана прочитала в книге и решила попробовать.

"Ну как видите, выгляжу я хорошо. Я бы не сказала, что через три месяца я встала, посмотрела в зеркало и увидела, что у меня подтянутый овал – это все больше заслуга моего косметолога, чем петрушки. Но я стала себя лучше чувствовать – это 100%. И сейчас я заметила, что у меня пропала тяга к фастфуду", – говорит светская львица.

Конечно, одних смузи недостаточно. И полноценного питания они не заменят. Светлана любит себя и свое тело, поэтому старается не употреблять вредной пищи. Считает, что жесткие диеты – это зло, и если очень чего-то хочется – нельзя себе отказывать. Но во всем важна мера.

Светлана Вольнова / Фото: instagram.com/diva_volnova/

"Можно съесть картофель с маслом сливочным, а можно с полезным оливковым. Можно его хорошо посолить, или чуть-чуть соли добавить чуть-чуть соли. А еще лучше есть без соли. То есть нужно выработать те привычки, при которых ваш организм получает полезные вещества", – рассказывает Вольнова.

Если нужно быстро привести себя в форму, Светлана временно переходит на интервального голодание. Также каждый день занимается йогой.

"Вот ты ешь в 12 часов дня и заканчиваешь в 6 часов вечера. И после 6 вечера до 12 часов следующего дня ты можешь пить воду, чай зеленый, но никакой еды", – делится Вольнова.

Пирожные и конфеты диетологи советуют заменить фруктами и ягодами. А если очень хочется сладкого, лучше съесть черного шоколада. Иногда Света может нарушить режим и съесть шоколад.

С возрастом обмен веществ замедляется, поэтому: чем старше становимся, тем меньше порции употребляем, убеждает телеведущая.

"Есть нужно осторожно, все пережевывая", – считает светская львица.

Светлана Вольнова / Фото: instagram.com/diva_volnova/

Врач-диетолог Евгения Разум советует избавиться от привычки перекусывать на ходу или подъедаться в течение дня. Это то, что больше всего вредит фигуре. А оставить только полноценные и сбалансированные приемы пищи.

"Нужно сделать два или три или даже четыре приема пищи. У каждого это свое, это индивидуально нужно подобрать. И вот стоит придерживаться этого режима, чтобы между едой была ваша жизнь, чистая водичка и больше ничего. Ни орешков, ни сухофруктов даже. Никаких фруктиков там", – советует диетолог.

Их рекомендуют сочетать с основными блюдами или употреблять на десерт. Но если очень хочется, например, выпечки, то лучше готовить ее дома с детьми.

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