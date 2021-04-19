Соблазнительная Тина Кароль дерзко станцевала с парнями в балаклавах и спела о Хорошем парне: видео

Певица выложила запись своего живого исполнения сингла из нового альбома "Красиво". Танцоры переоделись в "плохих" парней в балаклавах и эффектно станцевали с певицей

Недавно Тина Кароль выпустила яркий клип на песню "Хороший парень", с которой теперь выступила вживую на публике. В эффектном блестящем комбинезоне и с парнями в балаклавах певица вышла на сцену полуфинала "Голоса країни 11".

Видео своего выступления Тина Кароль опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Для выступления артистка выбрала облегающий черный комбинезон без бретелей, обувь на шпильках и собрала локоны в хвост.

Тина Кароль спела "Хороший парень" / Фото: Скриншот из видео

Вместе с парнями, одетыми в черные брюки, куртки и оранжевые балаклавы Тина станцевала дерзкий танец.

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Сингл "Хороший парень" вошел в новый альбом певицы "Красиво", в котором она зазвучала по-новому.

Тина Кароль спела "Хороший парень" вживую Видео: instagram.com/tina_karol

Напомним, что в клипе на песню "Хороший парень" Тина Кароль появилась в неожиданном образе – она стала парнем-преступником и в конце поцеловала саму себя.

В полуфинале "Голоса країни 11" также выступила Евгения Власова – певица впервые за 10 лет вернулась на большую сцену.