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Собираемся на пикник: 10 оригинальных закусок, которые нужно взять с собой

21 апреля, 14:40

Ирина Маслова

Например, рыбные и куриные паштеты, закусочный "Наполеон" и жульен в булке

Без них на пикнике нельзя. То есть пока мясо в процессе жарки, можно подбодриться вкусными и легкими закусками. В этой подборке найдете 10 рецептов оригинальных закусок. Их легко приготовить дома, компактно сложить и они не потеряют своего презентабельного вида до того, как вы принесете их на природу. На пикник можно приготовить и овощные запеканки – мало того, что вкусно, так еще и полезно.

А если вы хотите поделиться своим рецептом дрожжевой выпечки, участвуйте в нашем конкурсе и выигрывайте призы.

Шампиньоны с сулугуни и беконом

Фото: instagram.com/alenakogotkovacom/

​​Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Шампиньоны промыть, аккуратно вынуть ножки, шляпки просушить на бумажном полотенце.
  2. Сулугуни нарезать крупным кубиком. В шляпку шампиньона положить кубик сыра и обернуть ломтиком бекона.
  3. Переложить подготовленные шляпки на противень и запекать под грилем 10 минут.

Закусочный "Наполеон"

Фото: instagram.com/vkusnue_receptiki/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Картофель отварить. Лук нарезать полукольцами и обжарить 2-3 минуты на растительном масле. Добавить грибы и жарить, пока вся вода не выпарится.
  2. Картофель смять в пюре с добавлением горячих сливок.
  3. Смешать грибную и картофельную массы. Добавить зелень, мелко нарубленную, посолить, поперчить. Перемешать.
  4. Тесто раскатать в тонкий пласт и нарезать на 3 или 4 прямоугольника. Выпекать при 200 градусах 12 минут, они должны чуть подрумяниться.
  5. На противень положить 1 корж, промазать кремом. Посыпать тертым сыром. Чередовать слои. Сверху натереть сыр.
  6. Выпекать еще 5 минут при той же температуре.

Жюльен в булочках

Фото: instagram.com/kylinariay/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Шампиньоны помыть, нарезать мелкими кубиками. Куриную грудку отварить. Лук мелко порубить.
  2. Выложить грибы вместе с луком в сковороду, добавить немного растительного масла. Жарить до испарения жидкости.
  3. Мелко нарезать отварную куриную грудку. Отправить к грибам, добавить 2 ст. л. сметаны. Посолить, поперчить.
  4. Готовить 5-7 минут.
  5. Из булочек вынуть мякиш. Наполнить начинкой. Сверху обильно присыпать тертым сыром.
  6. Запекать 10 минут при температуре 180 градусов.

Рыбный паштет

Фото: instagram.com/recepti.edadoma/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Укроп мелко порезать, все ингредиенты соединить и перемешать.

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Зaпeченныe шaмпиньoны в масляно-чеснoчном cоyсe

Фото: instagram.com/recepti.edadoma/

Ингpeдиенты

Способ приготовления

  1. Гpибы пoлить cмeсью раститeльного маcла, cоли и перцa, xopошo перeмeшать. Вылoжить нa пpoтивeнь в один cлoй и запекать в предвapитeльнo paзoгрeтой дo 200 градусов дyховкe, покa oни не начнyт каpaмeлизировaтьcя, окoло 20 минут.
  2. Hа cpeднем огне рaстопить cливочнoe мacло, готовить дo зoлoтиcтo-кoричневoгo цвeта.
  3. Убрать с огня и cмешать c измeльченным чecнoкoм, тимьянoм и лимонным cоком.
  4. Полить грибы гоpячим cмеcью cливочнoго мacлa.

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Домашний паштет из куриной грудки с орехами

Фото: instagram.com/svet_lana_cook/

Ингредиенты

Способ приготовления

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  1. Отварить куриную грудку. Нарезать репчатый лук и чеснок, обжарить на смеси сливочного и растительного масла.
  2. Все продукты измельчить в блендере, добавить соль, перец, укроп – по вкусу.
  3. Подавать как закуски или намазать на бутерброды.

Сэндвичи для пикника с курицей и редисом

Сэндвичи для пикника / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Редиску и огурцы вымыть и нарезать кружочками.
  2. Куриное филе порезать тонкими ломтиками.
  3. Лук очистить и нарезать кольцами.
  4. Брынзу или твердый сыр нарезать тонкими пластинками.
  5. Каждый ломтик хлеба намазать сливочным сыром. На четыре кусочка хлеба выложить кружки редиса. На два ломтика хлеба разложить пластины брынзы и кусочки огурца. Затем еще на два кусочка хлеба выложить кольца лука и кусочки курицы.
  6. Слегка посолить и поперчить. На ломтики хлеба с редисом поместить перья лука.
  7. Сделать сэндвичи, сложив попарно. В каждом сэндвиче одна сторона должна быть с редиской.
  8. По желанию разрезать сэндвичи на треугольники очень острым ножом.

Маффины с творогом и болгарским перцем

Маффины для пикника / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Смешать сухие ингредиенты в одной миске. В отдельной емкости соединить фету или творог, печеный перец и рубленый базилик.
  2. Взбить яйцо с оливковым маслом и молоком. Влить эту смесь в посуду с мукой, перемешать.
  3. Добавить к полученному тесту смесь с фетой и разложить по формочкам.
  4. Выпекать при 190 ºС в течение 20 минут.

Салат для пикника из редиса с овощами и салями

Салат на пикник с колбасой и редисом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Салатные листья помыть, обсушить и порвать руками.
  2. Огурцы и редис нарезать кружочками, помидоры – дольками.
  3. Вареные яйца почистить и разрезать на кусочки.
  4. Выложить в миску салатные листья, сверху разложить нарезанные овощи, кусочки колбасы и вареных яиц. Добавить консервированную кукурузу.
  5. Перед подачей салат посолить, поперчить и заправить оливковым маслом.

Фаршированный багет с перцем, сыром и оливками

Багет с начинкой / Фото: Pinterest

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Отрежьте кончики багета и аккуратно достаньте мякоть, оставляя корку толщиной около 1 сантиметра.
  2. В маленькой миске соедините сливочный сыр, перец, маслины, петрушку и тимьян.
  3. Добавьте смесь итальянских сыров, еще раз перемешайте.
  4. С помощью ложки плотно наполните багет начинкой.
  5. Перед подачей разрежьте его на порционные кусочки с помощью хлебного ножа.

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