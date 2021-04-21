Собираемся на пикник: 10 оригинальных закусок, которые нужно взять с собой

Без них на пикнике нельзя. То есть пока мясо в процессе жарки, можно подбодриться вкусными и легкими закусками. В этой подборке найдете 10 рецептов оригинальных закусок. Их легко приготовить дома, компактно сложить и они не потеряют своего презентабельного вида до того, как вы принесете их на природу. На пикник можно приготовить и овощные запеканки – мало того, что вкусно, так еще и полезно.
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Шампиньоны с сулугуни и беконом
Ингредиенты
- Шампиньоны крупные – 20 шт.
- Сулугуни – 350 г
- Бекон – 20 ломтиков
Способ приготовления
- Шампиньоны промыть, аккуратно вынуть ножки, шляпки просушить на бумажном полотенце.
- Сулугуни нарезать крупным кубиком. В шляпку шампиньона положить кубик сыра и обернуть ломтиком бекона.
- Переложить подготовленные шляпки на противень и запекать под грилем 10 минут.
Закусочный "Наполеон"
Ингредиенты
- Слоеное бездрожжевое тесто – 1 упаковка
- Картофель – 4 шт.
- Сливки – 150 мл
- Лук – 1 шт.
- Сыр – 100 г
- Грибы – 300 г
- Зелень – пучок
- Соль, перец – по вкусу
- Растительное масло – 2 ст. л.
Способ приготовления
- Картофель отварить. Лук нарезать полукольцами и обжарить 2-3 минуты на растительном масле. Добавить грибы и жарить, пока вся вода не выпарится.
- Картофель смять в пюре с добавлением горячих сливок.
- Смешать грибную и картофельную массы. Добавить зелень, мелко нарубленную, посолить, поперчить. Перемешать.
- Тесто раскатать в тонкий пласт и нарезать на 3 или 4 прямоугольника. Выпекать при 200 градусах 12 минут, они должны чуть подрумяниться.
- На противень положить 1 корж, промазать кремом. Посыпать тертым сыром. Чередовать слои. Сверху натереть сыр.
- Выпекать еще 5 минут при той же температуре.
Жюльен в булочках
Ингредиенты
- Булочки – 2 шт.
- Шампиньоны – 200 г
- Куриная грудка – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Сметана – 2 ст. л.
- Сыр твердый – 70 г
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
Способ приготовления
- Шампиньоны помыть, нарезать мелкими кубиками. Куриную грудку отварить. Лук мелко порубить.
- Выложить грибы вместе с луком в сковороду, добавить немного растительного масла. Жарить до испарения жидкости.
- Мелко нарезать отварную куриную грудку. Отправить к грибам, добавить 2 ст. л. сметаны. Посолить, поперчить.
- Готовить 5-7 минут.
- Из булочек вынуть мякиш. Наполнить начинкой. Сверху обильно присыпать тертым сыром.
- Запекать 10 минут при температуре 180 градусов.
Рыбный паштет
Ингредиенты
- Рыба – 200 г (запеченная или консервы горбуши)
- Сыр творожный -150 г
- Соль, перец, укроп – по вкусу
Способ приготовления
- Укроп мелко порезать, все ингредиенты соединить и перемешать.
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Зaпeченныe шaмпиньoны в масляно-чеснoчном cоyсe
Ингpeдиенты
- Шампиньоны oчищенныe – 450 г
- Рacтитeльнoe маслo – 1 cт. л.
- Соль, пеpeц – по вкуcy
- Cливочнoе мaсло – 55 г
- Чеснoк – 2 зyбчикa
- Тимьян – 1 ч. л.
- Лимoнный cок – 1 ст. л.
Способ приготовления
- Гpибы пoлить cмeсью раститeльного маcла, cоли и перцa, xopошo перeмeшать. Вылoжить нa пpoтивeнь в один cлoй и запекать в предвapитeльнo paзoгрeтой дo 200 градусов дyховкe, покa oни не начнyт каpaмeлизировaтьcя, окoло 20 минут.
- Hа cpeднем огне рaстопить cливочнoe мacло, готовить дo зoлoтиcтo-кoричневoгo цвeта.
- Убрать с огня и cмешать c измeльченным чecнoкoм, тимьянoм и лимонным cоком.
- Полить грибы гоpячим cмеcью cливочнoго мacлa.
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Домашний паштет из куриной грудки с орехами
Ингредиенты
- Куриная грудка – 1 шт.
- Грецкие орехи – 100 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Масло растительное – 2 ст. л.
- Масло сливочное – 2 ст. л.
- Перец черный молотый, соль – по вкусу
Способ приготовления
- Отварить куриную грудку. Нарезать репчатый лук и чеснок, обжарить на смеси сливочного и растительного масла.
- Все продукты измельчить в блендере, добавить соль, перец, укроп – по вкусу.
- Подавать как закуски или намазать на бутерброды.
Сэндвичи для пикника с курицей и редисом
Сэндвичи для пикника / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 8 ломтиков цельнозернового хлеба
- 1 пучок редиски
- 2 свежих огурца
- 100 г брынзы или твердого сыра
- 100 г сливочного сыра
- 200 г запеченного куриного филе
- 1 красная луковица
- Несколько перьев зеленого лука
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления
- Редиску и огурцы вымыть и нарезать кружочками.
- Куриное филе порезать тонкими ломтиками.
- Лук очистить и нарезать кольцами.
- Брынзу или твердый сыр нарезать тонкими пластинками.
- Каждый ломтик хлеба намазать сливочным сыром. На четыре кусочка хлеба выложить кружки редиса. На два ломтика хлеба разложить пластины брынзы и кусочки огурца. Затем еще на два кусочка хлеба выложить кольца лука и кусочки курицы.
- Слегка посолить и поперчить. На ломтики хлеба с редисом поместить перья лука.
- Сделать сэндвичи, сложив попарно. В каждом сэндвиче одна сторона должна быть с редиской.
- По желанию разрезать сэндвичи на треугольники очень острым ножом.
Маффины с творогом и болгарским перцем
Маффины для пикника / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 2 чашки муки (можно цельнозерновой)
- 1 ч. л. разрыхлителя теста
- По 1/2 ч. л. соды и соли
- 3/4 чашки творога или сыра феты
- 1/2 чашки мелко порезанного запеченного красного перца
- 3 ст. л. рубленого свежего базилика
- 1 стакан молока
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1/4 чашки оливкового масла
- 1 яйцо
Способ приготовления
- Смешать сухие ингредиенты в одной миске. В отдельной емкости соединить фету или творог, печеный перец и рубленый базилик.
- Взбить яйцо с оливковым маслом и молоком. Влить эту смесь в посуду с мукой, перемешать.
- Добавить к полученному тесту смесь с фетой и разложить по формочкам.
- Выпекать при 190 ºС в течение 20 минут.
Салат для пикника из редиса с овощами и салями
Салат на пикник с колбасой и редисом / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- пучок салатных листьев
- 2-3 огурца
- 1-2 помидора
- маленькая банка консервированной кукурузы
- 50 г салями
- 2-3 вареных яйца
- небольшой пучок редиса
- оливковое масло
- соль, молотый перец
Способ приготовления
- Салатные листья помыть, обсушить и порвать руками.
- Огурцы и редис нарезать кружочками, помидоры – дольками.
- Вареные яйца почистить и разрезать на кусочки.
- Выложить в миску салатные листья, сверху разложить нарезанные овощи, кусочки колбасы и вареных яиц. Добавить консервированную кукурузу.
- Перед подачей салат посолить, поперчить и заправить оливковым маслом.
Фаршированный багет с перцем, сыром и оливками
Багет с начинкой / Фото: Pinterest
Багет с начинкой / Фото: Pinterest
Ингредиенты
- 1 багет длиной 18 см и диаметром около 7 см
- 115 г сливочного сыра комнатной температуры
- 1/2 чашки красного перца, нарезанного мелкими кубиками
- 1 1/2 столовые ложки маринованных оливок каламата, мелко нарезанных
- 2 столовые ложки свежей петрушки, нарезанной
- 1 чайная ложка сушеных листьев тимьяна
- 1/2 чашки смеси моцареллы, проволоне и пармезана, измельченных
Способ приготовления
- Отрежьте кончики багета и аккуратно достаньте мякоть, оставляя корку толщиной около 1 сантиметра.
- В маленькой миске соедините сливочный сыр, перец, маслины, петрушку и тимьян.
- Добавьте смесь итальянских сыров, еще раз перемешайте.
- С помощью ложки плотно наполните багет начинкой.
- Перед подачей разрежьте его на порционные кусочки с помощью хлебного ножа.
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