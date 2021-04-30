Со Страстной пятницей: картинки, пожелания и стихи

Сегодня весь православный мир отмечает Страстную пятницу, которая в 2021 году наступила 30 апреля. События этого дня очень печальны: верующие вспоминают Страсти Христовы в последние дни Его земной жизни – мучительную казнь и распятие ради искупления грехов всего человечества.
Как провести Страстную пятницу? Задумайтесь о своей жизни, что вы делаете не так? Кого, возможно, обидели? Постарайтесь помолиться, раскаяться, подумать о добром, хорошем и светлом. А еще вспомните о своих близких и родных, сделайте для них что-то полезное, искренне пожелайте им здоровья и добра.
Life Сегодня собрали для вас открытки, пожелания и стихи со Страстной пятницей, которые вы можете отправить своим близким людям.
Страстная пятница / Фото: Pexels
Со Страстной пятницей: картинки и стихи
***
В этот строгий день Страстной пятницы хочу пожелать всепрощения, сдержанности, терпения, умеренности во всем, а также доброты, жизненной стойкости и спокойствия!
Читайте также: Страстная пятница-2021: что обязательно нужно сделать в этот день
Страстная пятница / Фото: Pexels
Добрые пожелания и картинки: Страстная пятница-2021
***
Страстная пятница настала,
Мы вспоминаем о Христе,
О чудесах, что совершил он,
И как распяли на Кресте.
Сегодня день для нас особый,
Постимся, молимся сейчас,
Нельзя грешить и унывать нам,
Наступит скоро светлый час.
Не за горами Воскресенье,
Мы Пасху очень сильно ждем,
Придет к нам свет, любовь и счастье,
Покой и радость обретем!
Страстная пятница / Фото: Pexels
Страстная пятница-2021: добрые картинки и пожелания
***
Со Страстной пятницей! Желаю вам никогда не знать страданий, не судить других и не быть судимыми. Будьте добры с собой и с окружающими, пусть в вашей душе живет тепло, радость и лишь приятные эмоции!
Страстная пятница / Фото: Pexels
Со Страстной пятницей: пожелания близким своими словами
***
Пусть в Страстную пятницу все плохое уйдет от вас прочь, пусть душа отпустит сожаления, а сердце забудет про обиды. Желаю жить славно и праведно, желаю каждый день встречать с улыбкой, верой и надеждой, желаю наполнять этот мир щедростью и добротой.
Страстная пятница: открытки / Фото: bonnycards
Со Страстной пятницей: лучшие стихи и картинки
***
Сегодня Пятница Страстная,
Желаю мира и добра,
Пусть вера в душах вам оставит
Лишь след смирения и добра.
Желаю страсти и тревоги
Вам силой веры победить.
С надеждой и большой любовью
Желаю непременно жить.
Очистите от боли душу,
Откройте радости сердца,
Пускай надеждой и любовью
Всегда горят ваши глаза.
Страстная неделя / Фото: Pexels
Короткие стихи и красивые картинки со Страстной пятницей
***
Добра вам, воли, покаяния,
Надежды светлой и любви.
Пускай на добрые свершения
Господь скорей благословит!
Страстная пятница / Фото: Pexels
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2021 года в Украине.
Новости на эту же тему:Страстная пятница-2021: что обязательно нужно сделать в этот день Страстная пятница: открытки, стихи и пожелания Страстная пятница-2021: главные приметы дня Страстная пятница-2021: что нельзя делать в этот день Церковные праздники и посты в мае-2021: детальный православный календарь Страстная пятница-2021: когда отмечается и какое значение имеет