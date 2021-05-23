Версія українською
$ 27,47
33,52

Смотрите выступление итальянцев Måneskin в финале Евровидения-2021

23 мая, 00:54

Инна Петрова

Группа из Италии является одной из фаворитов и главных претендентов на победу в этом году

Måneskin / Фото: instagram.com/Eurovision

В Роттердаме проходит финал песенного конкурса "Евровидение-2021", где уже выступили все участники, в том числе и украинцы Go_A. Еще одни фавориты зрителей – представители Италии, группа Måneskin вышли на сцену с песней Zitti E Buoni.

Напомним, что ранее мы подробно рассказывали, почему все сходят с ума по солисту группы Måneskin, которая представляет Италию на "Евровидении-2021".

Смотрите выступление Måneskin – Zitti E Buoni в гранд-финале "Евровидения-2021":

Реклама

Стоит ли говорить, что в соцсетях группу Måneskin просто обожают:

Скриншот из YouTube
Скриншот: twitter.com

Новости на эту же тему:
Евровидение 2021

Реклама