Смотрите: лучшие образы с Недели моды в Копенгагене (фото)

Модницы на Неделе моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
В Копенгаген проходит Неделя моды сезона весна-лето – 2022. И пока голливудские знаменитости пугают внешним видом на подиуме, мы не перестаем вдохновляться стилем простых прохожих на улицах столицы Дании.
В этом сезоне списки приглашенных гостей на показы немного скудны из-за пандемии, но местные модницы умеют удивлять эффектными выходами и нескучными образами.
Смотрите лучшие фото стритстайла в репортаже.
Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images
По материалам Vogue.ua.
Смотрите в ролике, как прошел один из скандальных показов:
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