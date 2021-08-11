Смотрите: лучшие образы с Недели моды в Копенгагене (фото)

Модницы на Неделе моды в Копенгагене / Фото: Getty Images

В Копенгаген проходит Неделя моды сезона весна-лето – 2022. И пока голливудские знаменитости пугают внешним видом на подиуме, мы не перестаем вдохновляться стилем простых прохожих на улицах столицы Дании.

В этом сезоне списки приглашенных гостей на показы немного скудны из-за пандемии, но местные модницы умеют удивлять эффектными выходами и нескучными образами.

Смотрите лучшие фото стритстайла в репортаже.

Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images

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По материалам Vogue.ua.

Смотрите в ролике, как прошел один из скандальных показов:

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