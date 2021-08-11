Дивіться: кращі образи з Тижня моди в Копенгагені (фото)

/ Фото: Getty Images

В Копенгагені проходить Тиждень моди сезону весна-літо – 2022. І поки голлівудські знаменитості лякають зовнішнім виглядом на подіумі, ми не перестаємо надихатися стилем простих перехожих на вулицях столиці Данії.

У цьому сезоні списки запрошених гостей на покази трохи мізерні через пандемію, але місцеві модниці вміють дивувати ефектними виходами і ненудними образами.

Дивіться найкращі фото стритстайла в репортажі.

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Стритстайл Недели моды в Копенгагене / Фото: Getty Images

За матеріалами Vogue.ua.