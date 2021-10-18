Смотрите: Брат Билли Айлиш в самой красивой съемке осени (фото)

Финнеас О’Коннелл в съемке издания VMan / Фото: VMan
Старший брат Билли Айлиш, которая ранее снялась для обложки глянца, последовал примеру сестры. Финнеас О’Коннелл стал главным героем номера осень-зима 2021 американского издания VMan.
24-летней певец и композитор снялся для диджитал-обложки номера в очень красивых образах Gucci. Финнеас позировал в цветущих кустарниках роз, с тюльпанами и между невероятно красивых бутонов в фотосессии под названием Finneas in bloom (в пер. с англ. – "Расцвет Финнеаса").
Как сказано в интервью, имя восьмикратного обладателя премии Грэмми переводиться как "оракул", а также "тот, кто служит голосом божественных духов".
Этимология имени невероятно подходит артисту, учитывая насколько популярным он стал. Финнеас, которому всего 24 года, был самым популярным автором песен Spotify в 2020 году, пишет синглы для Селены Гомес, Деми Ловато и сестра Билли Эйлиш, а также выступал их продюсером.
15 октября Финнеас выпустил свой дебютный альбом под названием Optimist, в который вошло 13 треков, исполненных и написанных им самим.
Он рассказал в интервью для Apple Music:
"Самая большая проблема в создании альбома для меня – это всегда смотреть внутрь себя и думать: Я хочу, чтобы это звучало именно так? Я не пытаюсь угодить никому, кроме себя?
Послушать его можно на всех музыкальных стриминговых платформах.
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