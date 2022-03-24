Смог от пожаров и не только – 5 советов, как защитить здоровье

Смог от пожаров или выхлопных газов вреден, а защитить здоровье при выходе на улицу помогут респиратор или в крайнем случае маска / Фото: istockphoto.com

Запах дыма по утрам в последнее время беспокоит не только жителей столицы: по сообщениям ГСЧС, это – смог. Как можно защититься от смога и чем опасен такой "дым" - рассказали в Минздраве Украины.

Чем опасен смог для человека

Смогом называют один из видов загрязнения воздуха, причем это не только из-за плохой экологии, промышленных или автомобильных выхлопных газов. После обстрелов войсками РФ мирных городов возникают массовые пожары, в итоге в воздух выделяется большое количество смога.

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Смог опасен, поэтому при загрязненном воздухе не выходите на улицу без респиратора / Фото: istockphoto.com

Он может быть особенно опасен для уязвимых групп населения: детей, пожилых, людей с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. В смоге содержатся такие вредные вещества, как ядовитый газ – диоксид азота, а также оксид углерода, который нарушает способность крови доставлять кислород к тканям, из-за чего начинаются спазмы сосудов, снижается иммунитет. Не менее вредное вещество – сернистый ангидрид.

Как защитить себя от смога

Узнать, насколько загрязнен смогом воздух, можно на официальных страницах в социальных сетях Центров контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, следите за прогнозом. Если показатели воздуха не соответствуют нормам, то:

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Постарайтесь не выходить на улицу и закрыть все окна, также не стоит проветривать квартиру. В случае, когда выйти на улицу необходимо, наденьте респиратор, в крайнем случае маску и защитные очки. По возвращении домой – сразу смените одежду и примите душ. В помещении не менее раза в сутки нужно делать влажную уборку. Заниматься спортом на улице и т.д. при высокой концентрации смога в воздухе не стоит. Пейте побольше чистой воды.

Что делать, если надышались смогом

Если начало першить в горле, появился насморк, слезотечение, кашель, стало тяжело дышать, нужно прополоскать горло солевым раствором. При ухудшении состояния обязательно обратитесь за помощью к врачу. Людям с хроническими заболеваниями легких и других органов дыхания важно всегда иметь при себе лекарства, которые вы принимаете на постоянной основе.

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